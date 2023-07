Isabel Díaz Ayuso pierde el bebé que esperaba

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha perdido el bebé que esperaba cuando se encontraba de ocho semanas de gestación. Así lo han comunicado desde su equipo donde aseguran que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente este pasado martes por problemas en su embarazo y esa intervención ha sido el motivo por el que Ayuso, de 44 años, no pudiera asistir al acto de homenaje y recuerdo a Miguel Ángel Blanco, celebrado ese mismo día en Madrid. Desde la Comunidad han querido lanzar un mensaje de tranquilidad explicando que la dirigente política "se encuentra bien" y se prevé que retome su agenda mañana jueves 13 de julio con la asistencia al Pleno de la Asamblea de Madrid.

-La muerte de su padre, su primera boda, la maternidad... Isabel Díaz Ayuso muestra su lado más personal

Quién es Alberto González, el discreto novio de la presidenta

Ha sido un tremendo varapalo para Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González, que llevan dos años de discreto y sólido noviazgo. La pareja había recibido con mucha ilusión la noticia de su embarazo. Para ella sería su primer hijo, mientras que su pareja, técnico sanitario, está divorciado y es padre de tres hijos de su anterior relación. Su relación se dio a conocer a raíz de que salieran unas fotografías juntos durante una escapada a Ibiza en mayo de 2021.

Ayuso presentaba a su novio en público en octubre de ese mismo año con motivo de la fiesta en homenaje a la pequeña Cuba, un evento organizado por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, pocos detalles han trascendido hasta ahora acerca de su relación, ya que él prefiere seguir siendo un ciudadano anónimo. "Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida", destacaba Ayuso cuando salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja.

-Primeras palabras de Bertín Osborne tras conocerse la noticia de su paternidad

En relación a la maternidad, la presidenta se sinceraba en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya. "Soy consciente de que se me va pasando el tiempo", señalaba la dirigente en 2021 y se refería a este aspecto como una asignatura pendiente que por circunstancias todavía no había llegado. "No pasa nada si no soy madre. Tengo sobrinos maravillosos a los que adoro", confesaba. Aún así destaca su faceta niñera. "Me ha cambiado mucho ser presidenta de la Comunidad. Me preocupa mucho la infancia. Ahora pienso que soy mucho más niñera, adoro la infancia como nunca, me preocupa como nunca", señalaba y destacaba el premio que le había otorgado a los niños por su actitud ejemplar y esfuerzo en la pandemia: "El 2 de mayo le dimos la máxima condecoración a los niños de Madrid".

Díaz Ayuso acudió hace unos días al Festival Mad Cool junto a su novio y disfrutaron del concierto del artista británico Robbie Williams, al que la presidenta tuvo el privilegio de conocer y con el que se hizo una foto. Isabel y Alberto se divirtieron en esta cita veraniega como una pareja más y se desenvolvieron con total naturalidad entre la miles de personas que acudieron esa noche al certamen.