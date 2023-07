La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva da la vuelta al mundo

No nos equivocábamos cuando decíamos que la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva iba a ser la boda del año. Durante estos días no se habla de otra cosa y su enlace ha llegado a dar la vuelta al mundo. Y tanta ha sido, y continúa siendo, la expectación que ha generado el enlace de la marquesa de Griñón que medios de comunicación internacionales como DailyMail, Tatler o Italy 24 se han hecho eco del enlace de Tamara la que califican como la "Kardashian española" o "la mujer más fotografiada de nuestro país".

Cabe destacar que Tamara no deja de ser la hermana de Enrique Iglesias y que, si no es noticia por ella misma, lo es por su parentesco con el cantante de fama mundial, quien se convirtió en el gran ausente de la boda, debido en parte a su animadversión a este tipo de eventos sociales. "Ya hablé con él y me contó que no le gustan estos encuentros sociales… (...) Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido" confirmaba Tamara a ¡HOLA! convertida ya en la mujer de Íñigo Onieva.

Es por ello por lo que dichos medios se hayan hecho eco de esta boda, a la que incluso ellos han llegado a denominar "el evento social del año en España" y en la que no han pasado por alto la presencia de Isabelle Junot, hija de Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco, la asistencia de Alessandra de Osma, princesa de Hannover o Khali El Assir, hija de Abdul Rahman El Assir, amigo cercano del rey Juan Carlos.

Sea como fuere, lo que no se puede negar es que era la exclusiva más esperada, tanto que en apenas dos horas las revistas habían "volado" de los quioscos, teniendo que multiplicar el número de ejemplares para que todo el mundo pudiera ver los dos vestidos de la novia-firmados por Carolina Herrera-, los estilismos de los invitados, el beso de los novios o el outfit elegido por Isabel Preysler en el esperado enlace de su hija ya que únicamente ¡HOLA! vivió el enlace desde dentro haciendo llegar en este primer número, pues aún queda una segunda parte, una cuidada selección de más de 100 fotografías, 104 concretamente, con todos los detalles del enlace.