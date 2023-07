Los vestidos de novia de Tamara salen del hotel Ritz y ya están de camino a 'El Rincón'

En apenas unas horas, Tamara Falcó e Iñigo Onieva se convertirán en marido y mujer. Un momento único que grabarán para siempre en sus memorias. Los prometidos ya tienen todo preparado y listo para disfrutar de uno de los mejores días de su vida. El secreto mejor guardado por parte de la marquesa de Griñón son sus vestidos de novia. A primera hora de la mañana, hemos podido ver cómo han sido cargados y empaquetados en la puerta del hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, con destino El Rincón, la finca del siglo XIX propiedad de Tamara y su hermano Manuel Falcó en la que tendrá lugar el enlace.

Guardados dentro de las fundas protectoras de vestidos, en las que se puede apreciar la etiqueta con el nombre de Carolina Herrera, los trabajadores del atelier, con ayuda de los empleados del hotel, han introducido la indumentaria dentro de un coche de color negro. Pero no ha sido lo único que han cargado. Como vemos en las imágenes, dentro de una furgoneta también han metido una máquina de coser y una plancha, por si fuera necesario un último retoque.

Wes Gordon, el director creativo de Carolina Herrera, se ha acercado esta mañana al emblemático hotel para dar los últimos detalles del vestido. El diseñador , que ha sido el encargado de crear los vestidos que llevará Tamara Falcó, aterrizó este viernes 7 de julio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tal y como él mismo confirmó, llevará dos looks de novia y el segundo, no será de color blanco: "El vestido de boda es blanco, el vestido para después de la boda no es de ese color".

Aunque el creativo no quiso desvelar más información, dejó claro que la vestimenta nupcial está "a medio camino entre lo moderno y lo tradicional". El diseñador está aprovechando su estancia en nuestro país y este viernes 7 de julio, acudió a la gran fiesta de preboda de Tamara Falcó e IÍñigo Onieva. Llegó al fabuloso evento acompañado de su pareja, el artista del vidrio Paul Arnhold, con quien tiene dos hijos.

Este sábado 8 de julio se darán el 'sí, quiero', en el palacio El Rincón. Una fortaleza heredada del fallecido Carlos Falcó que este fin de semana se convertirá en el escenario de la boda más esperada del año, que los lectores de ¡HOLA!, podrán vivir como un invitado más, descubriendo todos los detalles en exclusiva en una edición muy especial de la revista que saldrá a la venta el próximo 10 de julio y en la que encontrarás todos los detalles, las imágenes y anécdotas de forma que podrás vivir la boda como un invitado más. El contenido también estará disponible en versión online únicamente para los suscriptores de ¡HOLA!+.

