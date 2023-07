Tamara Falcó e Íñigo Onieva, a punto de convertirse en marido y mujer: máxima expectación ante la boda del año

El palacio del Rincón, testigo de la historia desde hace más de 150 años, se prepara para acoger un enlace en el que el linaje aristocrático, la jet set y el mundo de la televisión se entrelazan para dar lugar a uno de los acontecimientos más esperados del año. Tamara Falcó se casa con Íñigo Onieva y ¡HOLA! te contará todos los detalles en una edición única que saldrá a la venta el lunes 10 de julio y en la que encontrarás todos los detalles, las imágenes y anécdotas de forma que podrás vivir la boda como un invitado más.

La guía completa de la boda de Tamara e Íñigo

Unos 400 invitados acompañarán a la pareja en este día de verano, crucial para la pareja, que tanta expectación ha suscitado. Son muchos los que desean conocer todo lo que ocurra en el palacio situado en Aldea del Fresno (Madrid) que un día fue la residencia del marqués de Griñón, el recordado padre de la novia. Es el final feliz a una historia de amor que captó la atención del público desde el principio y provocó un interés mediático como pocas veces se ha visto. Sus comienzos, su dolorosa ruptura y la posterior reconciliación han llegado a ocupar un lugar destacado en informativos televisivos y periódicos generalistas. No es de extrañar, por tanto, que algunas de las principales cadenas hayan modificado su programación para ofrecer un especial sobre el 'sí,quiero' del que ¡HOLA! tiene toda la información en exclusiva. Antena 3 emitirá de forma excepcional Y ahora Sonsoles, en TVE, Lazos de Sangre estará dedicado a la marquesa de Griñón y Telecinco también centrará en el gran evento su programa vespertino Fiesta.

A Tamara Falcó, de 41 años, la hemos visto crecer. Es hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, marqués de Griñón, cuya boda ya fue portada de ¡HOLA! y contada en sus páginas con todo detalle, por lo que el nacimiento de su primera hija en común fue todo un acontecimiento. Tamara protagonizó su primera portada en nuestra revista cuando solo tenía un mes. Después, llegó el bautizo, sus primeras vacaciones... y en 1983 realizó su primer posado en ¡HOLA! con su madre y su hermana Chábeli. Solo tenía dos años, pero su proyección pública ya era imparable y ella lo asumió con la naturalidad con la que suele afrontar casi todo en la vida. España la ha visto crecer y ahora enamorarse.

A pesar de ser conocida desde la mismísma cuna, Tamara vivió un auge de su popularidad hasta convertirse en un auténtico fenómeno a partir de su victoria en MasterChef Celebrity. A su fulgurante éxito se unió un componente que no hizo si no agregar más fascinación por su figura: un novio. No se lo esperaba, tal y como ella misma cuenta en su reality La marquesa, otro fruto de su gran despegue mediático, pero tres años después su relación con Íñigo Onieva, de 34 años, culmina ante el altar.

Ilusionada se le queda corto y, además, la marquesa de Griñón ha sabido transmitir esa ilusión a los lectores y espectadores que han vibrado, sufrido y emocionado con ella. Por eso, este caluroso 8 de julio en el que se espera que las temperaturas ronden los 30 grados a la hora del 'sí, quiero', son muchos los que estarán pendientes de lo que ocurra. A la ecléctica lista de invitados en la que hay miembros de la alta sociedad, de la nobleza y también estrellas de la televisión, como los compañeros de Tamara en MasterChef o en El Hormiguero, hay que sumar a todos aquellos ciudadanos que les acompañan a través de los medios de comunicación esperando ver ese final feliz tan esperado.

El viernes en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid hubo una preboda a la que asistieron alrededor de 200 invitados. Ha sido la forma de calentar motores para el gran día que culminará con una gran fiesta hasta la madrugada. El domingo, como colofón, los asistentes podrán disfrutar en el mismo hotel de un brunch con el que despedirse de tres días inolvidables.