Las lágrimas de Cristina Pedroche en su emotiva despedida de 'Zapeando' antes de convertirse en mamá

El programa de Zapeando de este miércoles, 28 de junio, ha sido muy especial para todos los miembros del equipo y para Cristina Pedroche en particular. La presentadora, de 34 años, se ha despedido temporalmente de la que es su casa televisiva para comenzar desde la tranquilidad de su hogar la cuenta atrás para el nacimiento de su hija, que llegará al mundo durante el mes de julio. Pero antes de que su baja maternal dé comienzo a partir de mañana, sus compañeros le han regalado un homenaje que ha despertado su lado más sensible. Sorpresas, detalles medidos al milímetro, una encantadora puesta en escena y lágrimas de felicidad han sido los protagonistas de esta entrega del espacio presentado por Dani Mateo.

A falta de unos días para que la madrileña vea la carita de su primogénita e inicie una ilusionante etapa de la mano de su marido, David Muñoz, Cristina se ha despedido de sus compañeros y amigos y del gran público. Lo ha hecho enfundada en un estilismo a la altura de la ocasión, luciendo un gran corazón de pequeños brillantes multicolores pegados en su barriguita con motivo del Día Internacional del Orgullo, pero, como ella ha explicado, siente "doble orgullo, por el colectivo y por mi hija": "Hoy es mi último día aquí con dos corazones, porque ya me voy", avanzaba la tertuliana sin saber las sorpresas que le esperaban minutos más tarde.

Pese a que el programa ha transcurrido con normalidad durante la mayor parte de la retransmisión, ha sido antes de poner su broche cuando se ha dedicado un pequeño espacio a la futura mamá. "A partir de mañana, Cristina se va a casa, a emprender un viaje que es más fuerte que un viaje astral, que es el de ser mamá", explicaba el conductor, que daba paso a un vídeo recopilatorio de algunos momentazos vividos durante los meses de embarazo de la colaboradora. "No me lo esperaba. Precioso, la letra, las fotos,... todo. ¡Qué bonito!", ha reaccionado, visiblemente entusiasmada, Cristina, que era incapaz de contener el llanto de alegría y transmitir su desbordante emoción a sus acompañantes en la mesa.

Tras recoger un ramo de flores y una canastilla con detalles para la bebé que le habían preparado sus compañeros y la productora, Globomedia, la presentadora de Password se ha sincerado y ha dedicado unas encantadoras palabras al papá de su niña. "Creo que me estoy enfrentando al viaje más importante de mi vida y al cambio que lo va a cambiar todo. Estoy muy bien acompañada, profesionalmente, por supuesto, pero personalmente creo que mi hija no podría tener mejor padre. Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de la vida que nos viene", ha reconocido, al tiempo que despertaba un ensordecedor aplauso de los allí presentes.

Cuando los focos se han apagado, Cristina ha querido compartir estos inolvidables minutos televivisivos con su comunidad virtual, formada por tres millones de seguidores. Lo ha hecho capturando el vídeo y publicándolo junto a unas palabras de profundo agradecimiento: "Así me despedían hoy en Zapeando. Y no solo de este maravilloso programa, sino también de la productora, Globomedia, en la que llevo trabajando desde 2010. Me han visto crecer en todos los aspectos, como muchos de los que estáis por aquí. Qué suerte y qué afortunada me siento. Volveré, por supuesto, pero ahora me tengo que centrar en acompañar a mi hija a nacer y darle la mejor bienvenida posible. Gracias, de verdad, estoy muy emocionada. Os queremos", ha escrito en su perfil social.

