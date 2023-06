La declaración de amor de Cristina Pedroche a su hija un mes antes de nacer

Cristina Pedroche es la viva imagen de la felicidad en plena cuenta atrás de su embarazo. La presentadora, de 34 años, ha presumido de silueta premamá con un original mono con escote asimétrico y flecos en color azul klein de Capriche en la presentación de Atresmedia, la cadena en la que ha vivido tantos momentos felices."Desde que empecé a trabajar en el 2010 en la Sexta, he ido creciendo con ellos. No puedo estar más orgullosa de lo que hacen, de cómo son, de sus valores, los comparto todos. Estoy feliz", señalaba la esposa de David Muñoz, que para la ocasión acudió con el pelo recogido en un moño, maquillaje natural, un look a la última y unas sandalias de tacón, dando muestras de que el glamour y estilo no están reñidos con la gestación.

Cuatro semanas quedan solo para el nacimiento de su hija y la colaboradora de Zapeando no puede estar más alegre e ilusionada. " Un mesecito me queda se supone, más o menos, pero no sabemos si la niña va a querer nacer antes o no. Yo ya estoy preparada, a tope y muy feliz. Con muchas ganas de verle la carita", reconoce.

'Es que la amo, la amo'

La estrella de La Sexta admite que le está dando mucha tregua el tiempo en estas últimas semanas de dulce espera. "Se está portando bastante bien el tiempo. No estoy sufriendo mucho ni el calor ni nada. O sea, los altibajos que tenemos las embarazadas pero como cualquier otra embarazada, sin más", destaca con una sonrisa. Pedroche ha llevado un embarazo fantástico, lo único que no ha llevado tan bien estos últimos meses ha sido sentirse "tan cansada". "Soy una persona que me levanto y quiero producir, producir, producir, trabajar, trabajar, trabajar y hacer mil cosas. Entonces, a veces sentir que de la cama me voy al sofá, me cuesta, pero también soy muy consciente de mi cuerpo y si mi cuerpo me pide que esté en el sofá, yo me voy al sofá".

Cristina Pedroche no quiso perder la oportunidad de hacer una de las declaraciones más bonitas a su bebé antes de su nacimiento. "Pues que no sabía que se podía querer tanto a alguien sin verle la cara, es flipante. Es que la amo, es que la amo". Y tampoco se olvidó de su marido, al que quiere aún más. " Y que no sabía que se podía querer más a David. Veo a David y digo 'le amo' y me toco la tripa y digo 'la amo'. Dios, estoy como en una nube de hormonas y de amor".

