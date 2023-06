María Lapiedra, junto a Gustavo González, celebra la comunión de su hija Martina en una impresionante masía

"La primera comunión es uno de los recuerdos más bonitos de l@s niñ@s, y para Martina fue un día único. Para nosotros es increíble ver cada momento nuevo en sus vidas". Con estas sentidas palabras describía María Lapiedra lo vivido este sábado junto a su familia, una celebración inolvidable que se desarrollaba en un lugar verdaderamente privilegiado. Se trata de la masía Castellarnau, también conocida como Torre Berardo, una mansión señorial del siglo XIV que se encuentra en Sabadell (Barcelona).

Este impresionante enclave, que cuenta con un torréon histórico y está rodeado de jardines, era el sitio ideal escogido por la orgullosa mamá para que no le faltara de nada a su primogénita en una fecha tan señalada. Junto a ella, como no podía ser de otra forma, estaba su marido Gustavo González quien se mostraba igual de feliz en las imágenes que ambos han querido compartir del inolvidable festejo.

Simplemente con echar un vistazo a la espectacular decoración comprobamos que había de todo, desde globos de distintos colores y flores a espejos de tocador de lo más coquetos, sin olvidarnos de los pasteles y una gran tarta con el nombre de la homenajeada. Sentados sobre una alfombra o en las sillas que había en torno a una mesa con su cubertería, María y el que fuera tertuliano de Sálvame posaban muy sonrientes.

En las fotos, quien aparece junto a ellos es la niña que tienen en común, Mía, que el pasado 24 de abril cumplió tres años. La pequeña estuvo por tanto al lado de sus hermanas mayores, que son Martina y Carlota, las hijas que tuvo María Lapiedra de su anterior matrimonio con Mark Hamilton que duró casi un lustro. Para Gustavo, momentos como este son muy importantes ya que "la paternidad es una maravillosa experiencia", señalaba hace unos meses en su perfil público con motivo del Día del Padre.

"Siempre en mi mente y en mi corazón mis otros cuatro amores que dan sentido a un día especial. Gracias a la vida por tanto ¡y lo que me queda!", añadía en alusión a los otros hijos varones que tiene de una relación anterior. El reportero gráfico seguía este viernes desde la distancia el final del programa donde trabajó durante tanto tiempo, del cual se desligó el pasado otoño. "Simplemente, no me renovaron", dijo entonces sobre su salida.

"Será que no les gustaba... pero no pasa nada. Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias. Primaba montar el espectáculo y ahí nadie es imprescindible", dijo entonces sobre Sálvame en declaraciones a Pronto. De esta forma, parece que Gustavo González está ahora más que nunca volcado en los suyos, con la que comparte planes un día sí y otro también.