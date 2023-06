Así responde Cayetana Rivera cuando le preguntan por una posible boda con Manuel Vega

Cayetana Rivera, de 23 años, está disfrutando de su nueva vida en Sevilla. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo vivía en Madrid hasta hace un par de meses, cuando se trasladó a la capital hispalense para incorporarse al área internacional del Grupo Pacífico, que se considera líder en organización de Congresos Nacionales e Internacionales, y una de las mejores empresas del sector en España. Este cambio de rumbo le ha permitido estar más cerca de su novio, el empresario Manuel Vega, con quien sale desde finales de 2021, y reencontrarse con buenos amigos, como el diseñador Roberto Diz. El modisto abría ayer una tienda en el centro de la ciudad y Cayetana estuvo allí para apoyarle.

La joven acudió con su novio y Tawa, la perrita boxer de su padre. Al llegar al evento, se fundió en un gran abrazo con su madre, que asistió a la inauguración con su marido, Narcis Rebollo. La duquesa de Montoro también se mostró muy cariñosa con Manuel y con la mascota de la familia Rivera.

Cayetana, que vistió de negro como todos los invitados, se mostró muy amable con la prensa. "Soy íntima amiga de Roberto porque le adoro, es para comérselo, y la verdad que siempre que he vestido de él he acertado totalmente, aquí estamos apoyándole y superilusionada con su nueva tienda, que estaba deseando que la abriera", dijo. Además, aseguró que estaba "muy contenta" con su trabajo de organización de eventos nacionales e internacionales.

Los reporteros le preguntaron si vestiría un diseño de Roberto Diz el día de su boda. "Todavía me queda mucho para la boda, si me caso, que alomejor no me caso", respondió entre risas. A Eugenia también le preguntaron por los planes de futuro de su hija y Manuel. "No quiero que se case. Es muy joven todavía", manifestó. Ante la insistencia de la prensa, volvió a decir: "Que pesados con la boda, no se van a casar".

Manuel se lleva de maravilla con la familia de su novia. Además de su complicidad con Eugenia, el empresario saludó con dos besos a Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes, y mantiene una gran relación con Francisco Rivera.

Según contó Cayetana en el programa Gente maravillosa, de Canal Sur, su padre es muy buen "suegro". "Cuando le he presentado algún novio siempre me ha protegido mucho, pero yo creo que él lo que quiere es conocer a la persona y ver cómo me trata a mí". De hecho, la joven desearía un padre como el suyo para sus futuros hijos. "Es bastante estricto, pero es el primero que juega, el primero que nos coge y nos hace trasterías, es el primero que está dispuesto a todo, el primero que te da consejos, es un padrazo y yo solo espero que el día de mañana, si yo tengo hijos, que el padre sea la mitad de como es mi padre con nosotros".