La primera imagen de María Pombo con su hija Vega en la que ¡son iguales!

El amor se ha multiplicado en la familia formada por María Pombo y Pablo Castellano con el nacimiento de su hija Vega, que ha nacido unas semanas antes de lo esperado. Las dos se encuentran fenomenal y así queda reflejado en la primera foto en la que las vemos juntas, una bonita instantánea que ha capturado Marta, la hermana mediana de la influencer, que ejercerá de madrina en el bautizo de la niña. En la imagen aparecen en la cama del hospital disfrutando de una siesta en la que la recién nacida descansa muy tranquila y tapada con una muselina sobre su mamá, con la que guarda parecido.

Desde que el lunes 19 de junio llegó al mundo Vega, a la que sus padres definen como "el imprevisto más feliz de nuestra vida", no deja de recibir visitas de sus allegados en el hospital. Todos están emocionados por poder conocerla y sus tíos ya imaginan cómo serán esos planes familiares en los que la recién nacida compartirá juegos y travesuras con su hermano mayor, Martín, que en diciembre cumplirá tres años, y su prima Matilda, que en octubre soplará su primera velita. La escasa diferencia de edad de los tres permitirá que crezcan juntos y se cree entre ellos un vínculo mágico, como el que tienen las Pombo y también Pablo con sus hermanos, Jacobo y José.

Marta ha contado que, como su hermana rompió aguas inesperadamente y se tuvo que ir corriendo al hospital, se fue con lo puesto y no cogieron nada para Vega. Fue ella quien se encargó de hacer la maleta con la ropa necesaria para su sobrina, para María y para Pablo, y también un neceser. Además, no se olvidó de tener un detalle con la creadora de contenido y acudió a la charcutería a pedir jamón y lomo, dos alimentos que no se pueden tomar durante el embarazo, acompañados de pan.

Mientras que María se recupera de la cesárea en el hospital, su madre, a la que llaman cariñosamente Sito, se ha sometido este miércoles a una "cirugía de día" en la que le han "biopsiado algunas cosas y quitando algunas". Ha sido Lucía Pombo quien lo ha explicado desde el hospital mientras esperaba a que finalizara la intervención, que ha salido "fenomenal" y en la que le han dado "cuatro puntos por varios sitios y todo bien". Una buena noticia que llega tras unos días que la piloto define como "preciosos". Además, el domingo celebrará su primer aniversario de boda con Álvaro López Huerta.

La creadora de contenido y empresaria ha estado muy activa hasta el final. "Meri rompió aguas de madrugada y Vega acabó naciendo ayer a las cuatro menos cuarto de la tarde. Fue un parto un poco complicado, y aunque están las dos bien, Meri se está recuperando de la cesárea y de algún efecto secundario de la medicación. Vega es pequeñita y se está adaptando al nuevo mundo poco a poco", explicaba Pablo Castellano.

Encadenando buenos momentos

Hace solo diez días la familia disfrutaba de una importante celebración por partida doble: Marta Pombo y Luis Zamalloa bautizaban a su hija en la parroquia de Santa María del Bosque (Madrid) y hacían también su pedida de mano. Optaron por hacer los dos festejos en el mismo día para que la familia del odontólogo, que vive en el País Vasco, solo tuviera que desplazarse a la capital una vez. Tras el banquete, lleno de momentos emocionantes como las palabras que el odontólogo dedicó a la influencer, la fiesta se alargó hasta bien entrada la madrugada con un DJ que sacó a todos a bailar. En ese momento pusieron la cuenta atrás para el 21 de octubre, fecha en la que se convertirán en marido y mujer, una boda que coincide también con el primer cumpleaños de su niña.

