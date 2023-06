Marta Pombo cuenta cómo vivieron el 'ajetreado' día del nacimiento de Vega y revela qué tiene María en el hospital

Loading the player...

La pequeña Vega, hija de María Pombo y Pablo Castellano, ya está aquí. La niña vino al mundo el pasado 19 de junio, un mes antes de lo previsto, por lo que sus padres tuvieron que salir al hospital de forma precipitada para recibir a su segundo hijo. Tanto que no pudieron llevar ni siquiera la maleta, que no tenían preparada. De eso se encargó Marta Pombo, hermana de María y madrina de la niña. La también 'influencer' ha relatado cómo vivieron ese día que ha definido como "ajetreado" y ha mostrado todo lo que ha llevado al hospital, desde ropa cómoda hasta jamón. Dale al play y no te lo pierdas.

