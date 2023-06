El momento fan de Nuria Roca y sus tres hijos con Rosalía

Nuria Roca, colaboradora habitual de El Hormiguero, acudió anoche al plató del programa para conocer a Rosalía. La valenciana, de 51 años, vio la entrevista desde control y con la compañía de sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, que también son fans de la cantante de Tuya, un tema que está causando un gran revuelo, ya que muchos seguidores de la artista apuntan a que la letra habla de la historia de amor secreta de la intérprete catalana y la estrella de Euphoria, Hunter Schafer.

Juan, de 20 años, Pau, de 16, y Olvia, de 12, se hicieron una foto con Rosalía y sus caras reflejaban una gran emoción. Nuria, por su parte, también vivió una noche mágica. "Era la primera vez que veía El Hormiguero desde control, qué espectáculo, qué difícil, qué ritmo, qué precisión, qué genios!", declaró la valenciana.

A los seguidores de la presentadora les llamó la atención lo mayores que estaban sus tres hijos, sobre todo, Olivia. "Tu hija es preciosa, es una mezcla perfecta de su padre y de ti, no os quejaréis", comentó una seguidora. Hace unos meses, Nuria también se dio cuenta de lo mucho que había crecido la pequeña de la casa. "¿Y de repente te miras en un espejo con ella y dices: '¿Pero dónde está mi niña?'", exclamó sin dar crédito. En una entrevista concedida a ¡HOLA! a finales de 2022, ya reveló que Olivia estaba "muy adolescente". "Me roba la ropa; los zapatos no puede porque calza un número más que yo (ríe). Sí, ya le empieza a gustar todo, claro. Me hace mucha ilusión, la verdad".

El momento fan de los hijos de Nuria con Rosalía ha recordado al de doña Letizia y la infanta Sofía con Chris Hemsworth. El pasado jueves, el actor recibió la visita de la Reina y su hija en El Hormiguero. Fue un encuentro de carácter privado que salió a la luz porque el propio Chris lo contó en uno de los corrillos que se formaron en el posterior estreno de su nueva película, Tyler Rake 2, en la Gran Vía madrileña.

No era la primera vez que Nuria Roca coincidía con Rosalía. En marzo de 2022, cuando tuvo que sustituir a Pablo Motos al frente de El Hormiguero, tuvo la oportunidad de entrevistar a la cantante de Motomami. "Ella es preciosa. ¡Qué maravilla! ¡Gracias por esa luz!", publicó junto a esta foto.