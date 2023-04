El mensaje de Nuria Roca al ver lo mucho que ha crecido su hija: ‘¿Dónde está mi niña?’

El tiempo pasa tan rápido que Nuria Roca no da crédito a lo mucho que ha crecido su hija Olivia. La pequeña de la familia tiene 12 años y ya supera en altura a su madre. "¿Y de repente te miras en un espejo con ella y dices: '¿Pero dónde está mi niña?'", ha escrito la presentadora valenciana junto a esta foto. La imagen no solo ha llamado la atención de la colaboradora de El Hormiguero sino a todos sus seguidores. "Eso digo yo. ¿Qué pasó?", ha preguntado sorprendida Bibiana Fernández. "Ay madre", ha exclamado con cierta tristeza Melania Olivares. "No sabes cómo te entiendo", ha comentado Paula Echevarría, que también tiene una hija en plena adolescencia.

En una entrevista concedida a ¡HOLA! a finales de 2022, Nuria contó que su hija estaba "muy adolescente". "Ya me roba la ropa; los zapatos no puede porque calza un número más que yo (ríe). Sí, ya le empieza a gustar todo, claro. Me hace mucha ilusión, la verdad". En otro encuentro con la revista añadió que "Olivia es la princesa de la casa… y la presidenta, la que manda, ¡lo es todo! (Ríe.). ¡Y lo malo es que lo sabe!".

Olivia vino al mundo el 8 de octubre de 2010 para cumplir el sueño de la presentadora, ya que siempre quiso tener una niña y llamarla Olivia, según contó Juan del Val recientemente. Cuando nació y posó con ella en brazos ante los medios, Nuria dijo: "No le saco parecido todavía, aunque me han dicho que se parece bastante a mí". Con el paso de los años, en cambio, son muchos los que piensan que es un calco de su padre. "Es una mini Val", sostienen.

Nuria y Juan se casaron el 6 de octubre de 2000 en la localidad valenciana de El Puig tras conocerse cuando él, periodista de profesión, entrevistó a la presentadora. "Juan es mi complemento perfecto. Como pareja nos entendemos de maravilla”, dijo Nuria en aquel momento. Ventitrés años después, la pareja sigue tan enamorada como el primer día y disfruta de una familia numerosa muy unida. Su primogénito, Juan, tiene 20 años, y parece que ha heredado la pasión de sus padres por el mundo de la comunicación. "Está estudiando doble grado de Publicidad y Marketing y le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la creatividad, en ese sentido, sí que irá encaminado a lo que es la comunicación y la publicidad, que es para lo que está estudiando", desveló la presentadora en ¡HOLA!. Pau, el segundo hijo del matrimonio, tiene 16 años, está estudiando en San Francisco (California), pero todavía no ha decidido a qué se va a dedicar.

Con tanto nivel de trabajo, Nuria y Juan tienen que hacer malabares para compaginar su vida profesional con la familiar. "Pues un poco, pero al final, como hay que llegar, llegas a todo", explicó la presentadora en la revista. Afortunadamente, sus hijos colaboran mucho en casa y todo va sobre ruedas. "Ellos también ponen de su parte, ya no son tan pequeños y saben hacer cenas, se quedan a cargo de su hermana pequeña de vez en cuando. Tengo que negociar, pero lo llevamos todos muy bien, la verdad", aseguró.