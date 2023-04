Hablamos con Nuria Roca sobre el éxito de sus looks, su trabajo en pareja ¡y el vestido de novia de Tamara!

Nuria Roca no necesita presentación, porque se trata de un personaje totalmente transversal cuyo nombre conocen todas las generaciones en nuestro país. Desde aquel famoso Waku Waku que presentó con 26 años hasta su sección en El Hormiguero y su programa propio, La Roca, con la que se cuela en todas las televisiones cada jueves a día de hoy, es imposible no haber visto a esta valenciana en antena alguna vez. En los últimos años, también ha destacado en el ámbito de la moda, gracias tanto a sus siempre innovadores looks en el programa de Pablo Motos como a su perfil de Instagram, en el que, con casi un millón de seguidores, se ha convertido en una auténtica influencer, aunque ella prefiere autobautizarse como inspirenser. Sea cual sea la denominación, está claro que los estilismos de Nuria gustan, y mucho. De hecho, le preguntan tanto por ellos en redes que ha creado el hashtag #paratodoslosquemepreguntáispor para dejar cada prenda etiquetada.

Por todo esto, no sorprende que Cortefiel haya decidido elegirla un año más como imagen para su campaña primavera/verano, en la cual no puede estar mejor acompañada, ya que protagoniza este trabajo de la mano de su marido, Juan del Val, quien dice que "le hace crecer" también en el ámbito profesional. Nos damos cita con ella y le preguntamos todos los detalles acerca de este proyecto... y sobre la que va a ser, sin duda, una de las grandes bodas del año: la de Tamara Falcó, amiga de ambos.

Para empezar, ¿cómo definirías tu estilo?

Mi estilo tiene que ver mucho con la comodidad, tiene que ver con mi estado de ánimo y eso quiere decir que depende del día que tenga. Un día me apetece vestir con mucho color, otro día me apetece de negro, otro día me apetece en tonos tierra. Soy muy de mezclar tendencias, colores, texturas, me gusta mucho y me gusta arriesgar. A mí la moda me parece que está para divertirse y, sobre todo, para potenciar tu personalidad, para sentirte más guapa, más segura y en ese sentido la moda me encanta.

Justo una de las preguntas que te iba a hacer era si crees que un buen look, especialmente en un color alegre es capaz de animar un mal día

Por supuesto, mira, desde un pintalabios rojo a un jersey naranja. Yo creo que el color es vitamina, y, en ese sentido, muchas veces cuando necesitas un extra de motivación te lo puede dar. Pero luego, también coges una prenda blanca o un negro y te ves súper sofisticada y también te da un subidón estupendo. Pero sí que es verdad que a mí no me asusta el color, hay gente que con los colores no se atreve y a mí me encanta.

De hecho, en El Hormiguero siempre pones siempre las notas de color a la mesa, pero cuando te tocó a ti presentar quisiste hacer tuyo el look Pablo Motos con la camisa blanca y el pantalón negro, ¿eso fue cosa tuya?

Sí, por supuesto, pero además tenía un porqué y una función. El look de los jueves en El Hormiguero forma parte de mi participación en el programa, como yo lo vivo. Entonces lo busco, arriesgo, unas veces acierto, otras no tanto, pero forma parte de lo que es mi protocolo en El Hormiguero, que yo me marco, nadie me dice a mí nada. Pero luego cuando tú estás presentando lo importante es otra cosa, no es el look. Aunque luego se acabaron fijando en las camisas blancas y en los pantalones, no era esa la pretensión. La pretensión era poner el foco donde realmente importa, que es en el contenido, en el invitado, en las secciones, y ni siquiera fijarse que no estaba Pablo.

Es algo que hemos visto también, por ejemplo, en Kim Kardashian cuando va a algún acto relacionado con su carrera como abogada, que cambia los vestidos ceñidos por trajes de chaqueta. ¿Ves necesario entonces recurrir a un "uniforme" para según qué trabajos?

No creo que tenga que ver con un uniforme, con un disfraz o con una obligación. Tiene que ver con lo que cada uno piense. Es decir, yo he visto de forma distinta en La Roca que en El Hormiguero, pero por una cuestión de practicidad, porque no es lo mismo estar cuatro horas y media de directo en la pantalla y en una silla, que estar veinte minutos. Ni el impacto es el mismo, ni visualmente es lo mismo. Tú no te puedes poner un estampado que chirríe durante cuatro horas y media. Y durante veinte minutos mola que te mueres. Entonces, depende de cómo lo quieras ver. Cuando te decía antes que la moda está para divertirse, también está para utilizar diferentes uniformes, ¿por qué no?

¿Crees entonces que la moda es una herramienta para mandar mensajes?

Sí, claro. Yo creo que con la moda tú dices muchas cosas. Dices lo que te preocupa, lo que no te preocupa. Mide tu nivel de seguridad, de valentía, mide muchas cosas.

El éxito de tus looks en Instagram ha llegado hasta el punto de que has tenido que crear el hashtag #paratodoslosquemepreguntaispor, en el que etiquetas de dónde es cada prenda. ¿Te sorprende este fenómeno?

Ahora ya lleva mucho tiempo y ya no lo vives como algo sorpresivo, sino muchas veces incluso como una obligación. Tú te has creado una obligación con la gente que te sigue. Y la gente se acostumbra a lo que tú le das, con lo cual, luego te lo demandan. Entonces, es divertido, pero yo he llegado a un punto que a veces digo, "¿qué me pongo hoy? Esto ya lo he sacado". Y claro que repito, repito todo. En mi día a día voy dos días seguidos con la misma ropa, ¿por qué no? Pero sí que estás pendiente de lo que has hecho o has dejado de hacer. Quieres sorprender, quieres mostrar cosas diferentes. Porque en esa función de influencer, más que de influencer, yo lo llamaría inspirenser, para inspirar. O sea, alguien ve algo que llevas tú y dice, "oye, pues mira, yo esto me lo pondría". Pero es que eso lo hago yo. Veo a otra gente y digo "me voy a apuntar esto". Entonces creo que está guay, es una herramienta.

¿Y el hecho de arriesgar con la moda te hace recibir comentarios negativos también?

Claro. Negativos no, pero sí de gente que no le gusta. Pero a la gente que no le guste algo que tú lleves, a veces es un acierto. No sé si me entiendes, sería malo si a todo el mundo le gustase, porque entonces sería excesivamente convencional. Yo creo que la moda también tiene un punto de provocación que es muy interesante.

En tu perfil de Instagram pones "no te fíes de que esta sea yo". Pero en realidad siempre buscas transmitir naturalidad y cercanía

Sí, a ver, esto es un poco poner sobre aviso a algo que es obvio. Todo lo que sale en las redes no es real. Ni eres tan guapa, ni tan alta, ni tan estupenda, ni te lo pasas tan bien. A veces sí. Y a veces ni siquiera eso aparece porque supera mucho más la expectativa. Pero que seamos todos conscientes de que las redes sociales son lo que son.

No sé si sabes que en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos fuiste la mejor vestida según los lectores de ¡HOLA!

Sí, sí que lo vi. Y te tengo que decir que me hizo muchísima ilusión

¿Tienes ya pensado que te vas a poner para la de Tamara Falcó? Está el listón alto

Pues la verdad es que no. Mira, sí, está alto y además no solamente eso, sino que yo creo que esto va in crescendo. Es decir, todo el tema de los looks hace dos años se miraba menos, ahora se mira más, y más, y más, y más. Entonces hay un poquito de presión, pero yo no quiero que estas cosas se conviertan en una obligación, tiene que ser divertido. Evidentemente ves cosas, pero tanto para la boda, como para un evento, guardas tus tips y tus cosas, pero a lo mejor de repente tienes buscada una cosa y dices, "ay, no, pues me voy a poner esto". Y eso se cambia en el último momento. Yo soy de utilizar muchas cosas que tengo.

¿Te divierte esto de buscar look para bodas y para eventos?

Para bodas no tanto, porque es un poco más protocolario, pero cuando tengo cualquier cosa, sí, me divierte.

¿Y cómo te la imaginas a ella, Tamara, de novia?

Me la imagino... Yo me la imagino, sobre todo, feliz, que tiene que ser lo que ella transmita. Y si hablamos de moda, estoy convencida de que va a arriesgar. Y de que va a llevar, por su personalidad, algo con lo que ella se sienta cómoda y guapa. Y por lo tanto lo defenderá, y ella, que necesita muy poquito, pues estará preciosa.

Compartís mesa en El Hormiguero, en La Roca y ahora ficháis juntos por Cortefiel. ¿Cómo es trabajar tanto con tu marido? ¿Cuál es el secreto para llevaros tan bien tanto en lo personal como en lo profesional?

Bueno, que llevamos muchos años trabajando juntos, aunque ahora, últimamente, más de cara a la galería, y no nos hemos cansado nunca. Es más, nos jaleamos el uno al otro, nos potenciamos, nos venimos muy bien. A mí me encanta trabajar con Juan, me encanta su punto de vista, me aporta muchísimas cosas, me hace crecer. Y yo creo que a él, en mi caso, pues lo mismo. Es verdad que medimos mucho las cosas que no tengan que ver con la tele, y por eso, de alguna manera, lo único que hacemos, que tiene que ver con la publicidad, que un poco es un premio a tu trabajo conjunto, es lo de Cortefiel. Hicimos ya la campaña del 2021-2022, nos trataron de maravilla, quedamos encantados, y cuando nos propusieron la de primavera-verano este año, dijimos, "pues sí, claro, por favor".

Aunque Juan es un poco a veces hater con los looks que te pones

A veces, a veces. Pero en el fondo, Juan es un fashion victim, le encanta la moda, sabe mucho de moda, y le encanta como visto, como arriesgo, sin problema.

De esta campaña de Cortefiel, ¿cuál es el look que más te gusta?

Me encanta el vestido que tienen allí puesto, el caramelo con estampado floral blanco, queda genial. Yo me lo puse con las botas, que además me quedé las botas y todo después de la sesión. El negro estampado también queda ideal. Luego, el que llevo hoy, que no me lo había puesto para las fotos, me ha gustado mucho, porque tiene ese rollo lánguido, así un poco boho, y me ha encantado con esta blazer. Y el traje lima también. Esas fotos quedaron súper bonitas. Me gusta mucho que ha hecho un engamado, tanto de estampados como de colores y como de texturas, muy bonito. Y creo que han hecho una colección muy acertada. Y esos pantalones, que no me los he probado, les estoy echando el ojo y esos van a caer, ya te lo digo yo.

¿Los de Slowlove de Sara Carbonero?

Sí. Es que, a ver, lo bueno de Cortfiel, y creo que eso es un acierto, es que han sabido englobar dentro de un mismo mundo diferentes estilos que puedes combinarlo todo. Entonces, dentro también de una filosofía muy eco y muy sostenible, creo que está muy acertado.

¿Te apetecería probar algo más de diseño el día de mañana, como han hecho Sara o Tamara?

No está en mis checks a conseguir, pero sí que es verdad que a veces yo misma he dicho, "ay, esto me lo haría yo para mí". Yo me haría cosas, lo que pasa es que no sé si es factible, porque solamente entiendo diseñar algo si es para uno.

Bueno, muchos diseñadores dicen eso, que no diseñan nada que no se pondrían

Claro, yo solamente diseñaría algo que me pusiera yo, entonces no lo sé.

Para acabar, ¿algún tip para vestir bien en entretiempo? Que esta época es complicada a la hora de elegir look

Pues mira, para no volverme loca en el entretiempo, yo ya he comprobado que una buena camiseta de manga corta con una blazer, un vaquero o un pantalón fluido, unas zapatillas de deporte o una sandalia plana o con poquito tacón, con eso vas acertadísima siempre. En ese sentido yo soy muy cómoda y recurro mucho a ese look. Y luego soy muy partidaria de los complementos. Yo creo que los complementos, un pañuelo, unos pendientes, un bolso, un fular, todo esto te ayuda a potenciar un look. Un look a priori te puede parecer normal o soso, le metes algo de color o algo vibrante y ya te cambia.

¿Tienes alguno preferido? Un complemento que digas "no salgo sin él"

Pues yo creo que los bolsos. Yo -bueno, como a todas- creo que los bolsos y los zapatos le dan el toque a todos los looks.

