Claudia Osborne y José Entrecanales reaparecen radiantes en una boda en Jerez tras regresar de Australia

Tras seis fascinantes meses en Australia, Claudia Osborne ha vuelto a España. Poco a poco, la más pequeña de las tres hijas de Bertín Osborne y Sandra Domecq está retomando su rutina habitual en nuestro país y reencontrándose con sus familiares y seres queridos. Precisamente, este sábado ha acudido a una cita muy especial junto a su marido José Entrecanales, la boda de Elena Domecq Fernández-Durán y Amaro González de Mesa.

Muy sonrientes y dados de la mano el matrimonio ha llegado a la Iglesia Parroquial de San Marcos de Jerez de la Frontera (Cádiz). Antes de entrar al templo, Claudia atendía con gran atención a los micrófonos de la prensa para dar más detalles de su reciente mudanza. "Ya se acabó la experiencia. Tenía ganas de volver, estoy muy contenta de estar aquí". De la misma manera, detallaba que su padre y sus hermanas también están encantados de tenerla de nuevo cerca.

El conmovedor tributo a su madre de Alejandra Osborne (y sus hermanas) con un altar de tradición mexicana

De Claudia Osborne a Vanessa Breuer, la aventura de cruzar fronteras y empezar de cero

Cabe recordar que el motivo por el que iniciaron esta nueva etapa en Melbourne era por los proyectos profesionales de José Entrecanales, que trabaja para la multinacional Acciona como director de estrategia y desarrollo corporativo y fue enviado allí para abrir nuevo mercado en la capital del estado de Victoria. Tal y como publicó ¡HOLA! en exclusiva, en el último medio año, la pareja ha estado completamente integrada en la vida social del país, acudiendo a la playa, cines al aire libre y citas deportivas.

Para tan señalada ocasión la coach ha elegido un bonito vestido largo con mangas y cuello redondo adornado con un original estampado floral que ha combinado con unas sandalias de tacón negras, un vistoso collar plateado y una cartera de mano roja. Además, ha apostado por la tendencia del clean look, que consiste en llevar un maquillaje sutil y el pelo recogido resaltando la belleza natural de cada uno. Su esposo, por su parte, ha lucido un tradicional traje de chaqueta y corbata.

Quién no ha estado presente en esta animada velada ha sido la pequeña Micaela, que, a punto de cumplir su primer año de vida, ha robado el corazón de sus orgullosos padres. "Está fenomenal. Muy mona y muy mayor. Me lo paso muy bien con ella", explicaba la autora de Lo mejor de ti sobre su primogénita.

Desde la llegada de la niña al mundo, Claudia ha estado completamente volcada en su faceta como madre. "El año pasado tuve grandes conflictos internos por querer hacer y no poder, y, al final, se resumió en no poder estar donde tenía que estar. Hoy, sin embargo, he decidido comprometerme conmigo misma y con mi momento vital. Este año elijo a mi familia", confesaba a finales de 2022.

Alejandra Osborne habla de la nueva vida de su hermana Claudia en Australia, ¿irá pronto a visitarla?

Claudia Osborne supera un gran reto deportivo junto a su marido un año después de ser madre y adaptada a su vida en Australia