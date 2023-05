Ágatha Ruiz de Prada asegura que mandará un mensaje a Carmen Lomana, que ha sido operada recientemente de un tumor

Loading the player...

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido galardonada este lunes 15 de mayo con la Medalla del Honor de la Comunidad de Madrid. La diseñadora ha recibido este galardón de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, junto a otros premiados como Alaska y Ana Rosa Quintana. Ha acudido con un vestido adornado con nubes de colores y grandes mangas abullonadas. Un reconocimiento que ha recogido muy emocionada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Tras este momento en el que ha estado arropada por su familia, ha contestado a las preguntas de la prensa.

Ágatha Ruiz de la Prada habla más claro que nunca y desvela la razón por la que bloqueó a Carmen Lomana

A pesar de los últimos encontronazos que ha tenido con Carmen Lomana, ha confesado que le enviará un mensaje de apoyo tras su operación. La celebrity fue operada el pasado jueves 4 de mayo de un tumor en la parótida. Fue el pasado verano cuando la colaboradora notó que tenía un bulto en el cuello, pero no le dio importancia: "Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, las mujeres nos tocamos más esta zona, pero no le hice ni caso. Hace menos de un mes se lo enseñé a mi amiga Mónica de Tomás, y me dijo: 'Tú estás loca, ve inmediatamente al médico". En ese momento se puso en las mejores manos y se lo extirparon. Ahora, poco a poco se está recuperando y retomando su agenda social.

Carmen Lomana reaparece tras ser operada de un tumor en la parótida