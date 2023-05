Carmen Lomana reaparece tras ser operada de un tumor en la parótida

Carmen Lomana ha regresado a Espejo Público tras ser operada la semana pasada de un tumor en la parótida. Fue el pasado verano cuando la colaboradora notó que tenía un bulto en el cuello, pero no le dio importancia. "Es en la zona de las paperas, pero no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme... las mujeres nos tocamos más esta zona, pero no le hice ni caso. Hace menos de un mes se lo enseñé a mi amiga Mónica de Tomás, a la que estaré siempre agradecida, y me dijo: 'Tú estás loca, ve inmediatamente al médico"". Y eso es lo que hizo, ponerse en las mejores manos. "Me hicieron una resonancia, una punción... y me dijeron que era un tumor de parótida, que es muy grave, que si no se coge a tiempo se puede hacer metástasis por el cerebro", ha contado. Los días previos a la operación, Carmen ha confesado que "estaba un poco austada", pero confiaba en que todo iba a salir bien porque es una persona "muy optimista".

La colaboradora ha mostrado a Susanna Griso las secuelas de la intervención. "No se ve mucho, ha sido por detrás", ha explicado, dejando ver el apósito que cubre la cicatriz y el derrame que sufre en el cuello. "Duele mucho porque se está secando", ha explicado. "Pero a mí no me gusta quejarme, yo lo que doy es gracias a Dios y a los médicos, el doctor Naranjo y el doctor Chamorro, (del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo), que me han dado todo, porque otro de los problemas de esto es que al tener tantos nervios en esta zona me podía haber quedado con la cara totalmente torcida", ha añadido.