Ágatha Ruiz de la Prada habla más claro que nunca y desvela la razón por la que bloqueó a Carmen Lomana

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana continúan con su conflicto mediático. Aunque se conocen desde hace décadas, su enemistad se ha hecho pública recientmente. Sobre todo por las últimas declaraciones de la diseñadora que han hecho dinamitar aún más si cabe la relación entre ambas. Esta vez, Ágatha ha sido muy clara al respecto y en todo momento ha insistido en que Carmen "nunca ha sido mi amiga", asegurando que le "causa rechazo" y que pasa mucho de ella porque no se fía.

"La tengo bloqueada desde 2021", confesaba la diseñadora en Viernes Deluxe, quien ha puesto las cartas sobre la mesa e incluso ha desvelado algunos audios y mensajes de WhatsApp de la propia Lomana, antes de llegar a ese punto. "Me parece una petarda. ¿En qué trabaja? ¿Para qué sirve? Va muy bien vestida, pero es muy mala", se despachaba a gusto Ágatha Ruiz de la Prada. La propia diseñadora ha revelado que era la empresaria la que le escribía constantemente "para que le invitara a eventos".

La ex de Pedro J. Ramírez ha asegurado que le mandaba mensajes cuestionando su anterior relación sentimental con Luismi ('El chatarrero'). Agatha ha contado una anécdota en la que Luismi tenía una mesa en una gala benéfica contra el cáncer, en la que Carmen Lomana quería que la invitase, y así evitar pagar los 500 euros, que costaba el cubierto: "Si no me llamó 60 veces no me llamó ninguna", recordaba la protagonista, asegurando que Carmen "se colaba en mis fiestas de los jueves porque iba a pescar (pareja)".

Unas semanas atrás, Carmen Lomana arremitió contra la diseñadora: "Es engreída, una mujer que se cree que está por encima de todo, arrogante, frustrada y envidiosa", y agregó que se casó "por los títulos", algo que ha reconocido la propia modista. "¿Tú crees que esto se puede aguantar? El día que la bloqueé me quedé en la gloria (…) Lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada", hacía referencia a las palabras pronunciadas por la empresaria. Ruiz de la Prada ha contado cómo fue el inicio de su relación con la empresaria: "Era un horror cuando la conocí, mucho más mayor que ahora. Ha mejorado con el tiempo". "Ella dice que yo tengo envidia de ella. Pero, ¿de qué puedo tener yo envidia de Carmen Lomana?", se cuestionaba incrédula.

La contestación de Carmen Lomana

"He aguantado mucho con ella", aseguraba Ágatha. En un momento dado de la entrevista, Jorge Javier Vázquez ha advertido que tenía un mensaje de Carmen Lomana contestando a todo lo que se estaba desvelando: "Su imaginación no tiene límites, lo mismo que su maldad", leía el presentador. Antes de despedir a Ruiz de la Prada, Jorge Javier ha recibido otro mensaje de la misma Carmen, cargando de nuevo contra la diseñadora: "Qué mal miente", zanjaba.

Los hijos de Ágatha opinan

Para los hijos de Ágatha Ruiz de la Prada, Tristán y Cósima, Carmen Lomana es una mujer estupenda y, en alguna ocasión, han asegurado que se llevan "muy bien" con ella. "Carmen es muy amiga nuestra", señalaba Cósima en un vídeo que le mostraban a su madre, a lo que Tristán agregaba, "hay que tener amigos en todo el mundo". Al ver estas declaraciones de sus hijos, la diseñadora ha explicado que los tiene "muy bien educados", y que Carmen fue hace dos días "a darles las gracias a mis hijos".