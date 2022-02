Carmen Lomana recuerda con dolor el día que dijo adiós al gran amor de su vida

El 9 de enero de 1999 fue el día más triste de la vida de Carmen Lomana. La socialité y empresaria ha recordado con emoción cómo fue la pérdida de su marido, Guillermo Capdevila, en un trágico accidente de tráfico después de más de dos décadas de feliz matrimonio. La gran coleccionista de trajes de Alta Costura acudió como invitada al Show de Bertín y contó en el programa cómo surgió su historia de amor con este diseñador industrial chileno al que conoció en Londres. Fue amor a primera vista, un flechazo, y en apenas unos meses estaban casados. "Nos casamos superjóvenes, yo tenía 22 o 23 años. Nos enamoramos, fue una locura y a los seis meses nos casamos", algo que como reconoció a Bertín Osborne no sentó nada bien a ninguna de las dos familias: "Ni la familia de él se creía esta historia, ni la mía. En mi casa estaban como panteras y mi padre no quiso ser mi padrino ni nada, fue mi hermano Carlos". Y continúó recordando su preciosa boda y los años felices de su vida junto al que era su alma gemela. "Estuvimos casados 23 años y porque se mató por desgracia en un accidente, si no estoy segura de que seguiríamos juntos. Yo llevo mi anillo de casada, nunca me lo he quitado. Fue mi gran amor", dijo mientras mostraba con orgullo su alianza de boda.

Willy, como ella le llamaba cariñosamente, sufrió un acccidente en Pamplona tras salir de un túnel y pillar una placa de hielo. La empresaria ha contado con inmenso dolor cómo recibió la trágica noticia de la muerte de su esposo. "Acababamos de llegar de Santiago de Chile de pasar las Navidades. Habíamos estado desayunando juntos y cuando llegué a casa en San Sebastián dije 'qué raro no está el coche de Guillermo'. Hacía un día de perros y yo me preguntaba por qué no habia llegado. Al entrar en casa suena el teléfono y es la Policía Foral de Navarra. Y les dije 'que causualidad mi marido está hoy allí', ni se me pasó por la cabeza, y me dijeron 'sí, por eso le llamamos. Haga el favor de llamar al hospital que ha tenido un accidente muy grave'. Ese momento no me lo podía creer, me mareaba, y pensaba 'no me puedo desmayar, tengo que ser fuerte'. Fue horrible", recuerda con gran pesar en su testimonio más conmovedor hasta la fecha.

Carmen continúa recordado lo difícil que fue para ella ese viaje a Pamplona en el que todavía no sabía que había fallecido su marido. No paró de rezar el rosario durante todo el camino hasta que llegó al hospital. "Ante de irme abrí la caja fuerte para coger dinero y unas pastillas porque soy hipertensa y notaba que se me salía el corazón", afirma después de tomar aire para continuar el que está siendo un relato muy difícil a pesar de los años que han pasado. "Cuando llegó al hospital de Navarra había unos amigos en la puerta y solo con verles la cara me di cuenta...¿Cómo está Willy? Sube, estaba en la UCI, yo no sabía que estaba muerto porque le estaban monitorizando. Y le abraze y le dije 'Willy ya estoy aquí, no te preocupes mi amor'". No quieres ver la realidad" Al día siguiente me dijo el médico tiene muerte cerebral, pero no lo desconectaron porque tenían la esperanza de que yo dijera que donaba sus organos". Ella pensó en él como la persona tremendamente generoso y solidaria que había sido y así lo hizo. "Y me desamayé", señala y no recuerda nada más. Carmen Lomana reconoce que es un golpe que no ha llegado a superar nunca, pero la vida continúa. "Soy muy vitalista, tienes que seguir, pero te deja una cicatriz muy grande".

