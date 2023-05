La emoción y los nervios de Ana Rosa Quintana al recibir la Medalla de Honor de Madrid

Este 15 de mayo Ana Rosa Quintana no ha podido estar en el plató de su programa. Su ausencia está más que justificada y se debe a una buena causa, la periodista ha recibido la Medalla de Honor de Madrid, un reconocimiento que reconoce su amplía trayectoria como comunicadora y su compromiso con los proyectos humanitarios.

El acto de entrega ha tenido lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Allí la presentadora ha pronunciado un emotivo discurso, puesto que no ha podido contener su emoción al hablar de la ciudad que hoy la premia. La misma que la ha visto nacer y convertirse en la mujer que es hoy en día. "Es un orgullo. No puedo estar más contenta. Lo que queremos todos es que nos quieran y que te quieran en el sitio donde has nacido y son tus hijos es una maravilla".

Un galardón que comparte con la cantante Alaska, mexicana de nacimiento y madrileña de adopción. Y es que, tal y como ha subrayado Ana Rosa Quintana, la capital de España es un lugar plural y abierto a la diversidad. "Madrid es la tierra de miles de personas que vienen a ganarse la vida y vivir la vida".