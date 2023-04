El importante reconocimiento que ha recibido Ana Rosa Quintana en el Senado

Eran las 08.55 cuando 'El programa de Ana Rosa' arrancaba un día más fiel a su cita, sin embargo, y para sorpresa de los telespectadores, no era Ana Rosa Quintana quien aparecía frente a la cámara sino sus compañeros Joaquín Prat y Patricia Pardo, quien informaban que “su jefa” se encontraba perfectamente y que su ausencia se debía a una buena causa. "Estamos Patricia y yo porque Ana recibe hoy en el Senado la Medalla de Honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por su lucha por el fin del terrorismo de ETA" señalaba Joaquín, quien ayer celebraba su 48 cumpleaños.

Minutos después, el programa conectaba en directo con el Senado para hablar con Ana Rosa, quien lucía en su pecho muy orgullosa la medalla. "Es la primera vez que no voy por la mañana por algo que tiene relación con algo personal, esto es algo que afecta a toda la sociedad... para mí es un honor y para todo el programa porque ha sido un acto precioso” ha afirmado la presentadora, quien se incorporaba el pasado 10 de octubre al trabajo tras 11 meses luchando contra un cáncer de mama.

Burlando a la mala suerte, a la que tantas veces le ha plantado cara, la presentadora ha elegido para este acto tan especial un traje sastre de estampado paisley que ha combinado con una blusa a juego, dejando claro, una vez más, que eso de la superstición no es algo que vaya con ella, como tampoco va con ella dejar caer en el olvido los años de terror vividos en nuestro país, pues tal y como ha señalado la periodista “cuando uno olvida su historia tiende a repetirla".

"Aquí había guardias civiles, funcionarios de prisiones, fiscales de la audiencia, muchas personas que han luchado, que tenían que mirar el bajo de los coches cuando llevaban a sus hijos al colegio. Esto fue antes de ayer, no lo podemos olvidar, hay 300 casos sin resolver ni juzgar", comentaba Ana Rosa poniendo así de manifiesto todo el trabajo que queda aún por hacer.

Sin poder quitar los ojos de su medalla, la primera de estas características que recibe la presentadora, Ana ha relatado la anécdota vivida durante la imposición y como la condecoración ha acabado irremediablemente en el suelo. "Es la primera vez que me ponen una medalla de éstas, al llegar nos han dado un enganche y yo me lo he puesto al revés... y claro, era imposible ponérmela y se ha caído, pero no he sido la única” aclaraba la presentadora.