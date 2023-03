Más rubia y diferente peinado: el cambio de look de Ana Rosa Quintana La presentadora madrileña, de 67 años, ha dado un nuevo giro a su imagen

Desde que volvió a la televisión el pasado mes de octubre, Ana Rosa Quintana no ha dejado de sorprendernos con su nuevo estilo. La presentadora, de 67 años, ha cambiado radicalmente no solo su forma de vestir, sino también de peinarse y de maquillarse. Ahora lleva looks mucho más cañeros, haciendo combinaciones con prendas más arriesgadas y llenas de color, accesorios rompedores... Esta semana ha vuelto a dar un giro a su imagen, estrenando nuevo peinado.

Este lunes ha empezado El Programa de Ana Rosa sorprendiendo a los telespectadores con un notable cambio. Aprovechando la llegada de la primavera, la periodista madrileña ha decidido renovar su look, luciendo un pixie ligeramente más corto y con mechas en un rubio más claro. Además, Ana Rosa se ha animado también a cambiar su peinado.

Hasta ahora solía llevar el cabello peinado hacia atrás y con mucho volumen, lo que le daba un toque más cañero. Tal y como puede verse en las imágenes, la presentadora de Telecinco lleva la raya a un lado, dejando algunos mechones a modo de flequillo en la frente o sobre las orejas en ambos lados.

Lo cierto es que con este nuevo cambio está muy favorecida y le sienta muy bien. Además, combina a la perfección con ese nuevo estilo más moderno y actual que está mostrando día a día en su programa. Parece que se siente muy cómoda con esta 'nueva' Ana Rosa y nos está dejando looks de plena tendencia que siempre sorprenden.

Como decíamos, Ana Rosa no solo ha cambiado su forma de vestir y de peinarse, sino que también hemos visto una transformación en sus beauty looks. Desde que reapareció el pasado verano mostrando su nueva imagen, la presentadora madrileña ha lucido maquillajes mucho más intensos, destacando especialmente los ojos (le encanta perfilarlos en negro, usar mucha máscara de pestañas y, en ocasiones, ahumados muy marcados). Además, suele apostar por labiales muy naturales con efecto gloss y es fiel a su colerete en tono melocotón para las mejillas.