Priyanka Chopra se sincera sobre su relación con Nick Jonas y recuerda cómo una operación la sumió en una depresión

Priyanka Chopra está de estreno. La bella actriz de origen indio protagoniza con éxito Citadel, la serie de Prime Video en la que se mete en la piel de una agente secreta junto a Richard Madden, el recordado Robb Stark de Juego de Tronos. Juntos se sumergen en una ficción llena de espías, peligro y amor. Se trata de una producción muy exigente, cargada de escenas de acción en la que la propia intérprete ha grabado la mayoría de tomas sin necesidad de usar un doble ya que "es algo que se me da muy bien", ha reconocido en una entrevista concedida al programa radiofónico The Howard Stern Show.

El lado más personal de Corey Mylchreest, el rey Jorge III de 'Los Bridgerton' y nuevo rompecorazones de la serie

VER GALERÍA

Te contamos cuándo se estrena la séptima temporada de 'Outlander', dónde podrás verla y qué nos va a deparar

La esposa de Nick Jonas ha explicado que, aunque no tiene formación en ese tipo de acrobacias, pudo acometer esas escenas gracias a su aprendizaje en su paso por la industria cinematográfica hindú. "En mis películas de Bollywood, cuando se realizaban las acrobacias, ni siquiera teníamos una doble de acción femenina. A veces era un hombrecito con una peluca, con los brazos afeitados... fingiendo ser yo", por lo que "con el tiempo, solo para que mis personajes parecieran más convincentes, aprendí a hacerlo yo misma", ha asegurado.

VER GALERÍA

Para Citadel sí ha recibido un completo entrenamiento en armas y en combate ya que los directores, los hermanos Russo, querían que los actores fueran capaces de transmitir a los espectadores que sus personajes no eran superhéroes, sino que podían sangrar y hacer que el público sintiera una reacción visceral. Además de ese reto a Priyanka le hacia especial ilusión este papel porque "en el género de espías... los espías siempre han sido chicos", ha confesado emocionada.

VER GALERÍA

La intérprete de Amor a primer mensaje, que hoy es una gran estrella mundial, tuvo una infancia atípica. Con doce años se mudó de su India natal a Estados Unidos. Allí vivió en lugares como Queens, el barrio más grande de Nueva York, o en el estado de Iowa. Tres años después, con 16, regresaba a su pequeño pueblo, salió siendo una niña pero volvía convertida en una bellísima mujer. Tanto es así que su padre no dudó en poner rejas en las ventanas de su dormitorio para mantenerla a salvo de sus múltiples pretendientes masculinos.

"Mi padre estaba súper paranoico porque envió a Estados Unidos a una niña de 12 años con trenzas… y volví, ya sabes, un poco más mujer de lo que mi papá pensaba. Los chicos me seguían a casa y uno de ellos saltó a mi balcón en la noche. Es por eso que mi padre dijo, '¡Acabo con esto! Te pongo unos barrotes, te confisco todos tus jeans y vas a usar trajes indios'". ha recordado durante la charla.

VER GALERÍA

En ese tiempo, Ashok Chopra estaba tan preocupado por el bienestar de su hija que incluso llegó a contratar a un chófer para que la llevara al colegio. "Estaba asustado. Lo entiendo", ha afirmado antes de admitir que se había convertido en una niña salvaje americanizada, que usaba ropa de hip-hop y gafas de sol en la escuela, estaba convencida de que siempre podía salirse con la suya. "Pensé que era invencible", ha admitido.

Pero la belleza de la joven era tal que ni siquiera unas rejas pudieron contenerla. Al poco de volver a la India, un fotógrafo de pasaportes le recomendó actualizar su guardarropa, hacerse unas fotos bonitas y probar suerte como modelo. Algo a lo que sus padres accedieron siempre que su madre pudiera acompañarla para supervisarlo todo. "Tienes que dejar que tus hijos hagan cosas peligrosas, pero con cuidado", esa es la filosofía de la madre de Priyanka con respecto a su educación, según ha explicado la actriz.

VER GALERÍA

La sesión de fotos salió tan bien que sus padres enviaron en secreto las imágenes de la actriz al concurso de Miss India. No pasó mucho tiempo antes de que Priyanka recibiera una llamada en la que le decían que, en tres días, tenía que estar en Delhi para participar en el certamen, debía llevar un traje de baño y no usar ni maquillaje ni tacones.

Aunque no estaba familiarizada con con el mundo de los concursos, su inteligencia y su competitividad fueron sus grandes aliados. "Tuvimos alrededor de 30 días para prepararnos. Observé, aprendí y absorbí todo lo que pude, y pensé, lo único que puedo hacer es ser inteligente allí arriba. Sé que en India buscan eso. Quieren que la persona que represente al país hable bien, sea presentable, tradicional, un buen embajador de su país", ha rememorado.

VER GALERÍA

La joven ganó y, poco después, se enfrentaba contra 95 participantes de diferentes países en Miss Mundo 2000, alzándose con el título. El certamen "se llamaba el año del milenio, así que soy la Miss Mundo del milenio", ha recordado con una sonrisa. Desde ese momento su carrera despegaba conviertiéndose en una de las estrellas de Bollywood que más rápido había crecido. Todo parecía ir viento en popa, pero un contratiempo de salud hizo que su vida profesional se viera amenazada y estuviera a punto de finalizar al poco de comenzar.

VER GALERÍA

Un especialista le recomendó que se extirpara un pólipo nasal. Una operación que, en principio, le generaba ciertas dudas y a la que se sometió animada, además de por los doctores, por su difunto padre, Ashok, quien ejercía como médico y la acompañó durante todo el proceso.

La intervención no salió como esperaba ya que "mientras estaba rasgando el pólipo, el médico rasgó accidentalmente el tabique de mi nariz, y todo se vino abajo. Cuando llegó el momento de quitar los vendajes y se vio las condiciones en que había quedado mi nariz, mi madre y yo nos quedamos horrorizadas", ha recordado Priyanka con la voz quebrada. "Fue una etapa muy oscura de mi vida" en la que algunos la bautizaron con el despectivo apelativo 'Plastic Chopra' y tras la que fue diagnosticada de un cuadro "profundo" de depresión.

VER GALERÍA

Debido al cambio que había sufrido su rostro, Priyanka perdió sus papeles en tres películas que tenía firmadas. "Pensé que mi carrera se iba a terminar antes de despegar", ha explicado la actriz de Jake, de 40 años. Aquel doloroso capítulo de su vida le afectó hasta el punto de no querer salir de su casa. Por suerte, su progenitor fue su apoyo incondicional y le animó a volver a pasar por quirófano para someterse a una cirugía correctiva: "Estaba aterrorizada, pero él me dijo 'estaré en la habitación contigo'. Me cogió de la mano y me ayudó a recuperar mi confianza", ha agregado en referencia a ese terrible momento.

VER GALERÍA

Su padre no fue el único que la ayudó a recuperar la confianza en sí misma, el director de cine de Bollywood, Anil Sharma, también la ayudó a recuperarse. "Se suponía que yo iba a interpretar un papel principal, y me cambiaron a un personaje secundario. Ese cineasta fue muy amable. Mientras la marea estaba en mi contra, dijo: 'Será una pequeña parte, pero dalo todo". Y lo hice.", ha contado agradecida la protagonista de Baywatch: Los vigilantes de la playa.

VER GALERÍA

Poco a poco, su carrera se fue recuperando y, después de protagonizar algunas de las películas de Bollywood más taquilleras de la historia, Priyanka regresó a los Estados Unidos y comenzó su conquista de Hollywood. En 2015, protagonizaba Quantico, dando vida a una agente novata del FBI que se convierte en sospechosa de un devastador ataque terrorista en la estación Grand Central de Nueva York. Este papel no solo la ayudó a convertirse en un nombre popular en Norteamérica, sino que también llamó la atención del músico Kevin Jonas, quien quería tenderle una "trampa" a su hermano.

VER GALERÍA

"Le dijo a Nick que debería conocerme. Es una locura”, ha dicho, añadiendo que uno de sus coprotagonistas también la animó a seguir adelante. Al ser preguntada por el presentador Howard Stern si le asustaba la idea de salir con un cantante, Priyanka ha respondido que "me encantan los músicos. Creo que, durante dos horas, tienen al público en sus manos.. tienen un poder increíble. Yo tengo que pasar 90 días en un plató y trabajar con 300 personas editando una película para lograrlo”, ha agregado entre risas.

En un principio no se acercó a Nick Jonas puesto que acababa de salir de una relación seria y no estaba preparada para comenzar otra. Pero el artista no estaba dispuesto a dejarla escapar y decidió conquistarla. A la salida de Priyanka de una fiesta en Hollywood, el joven músico protagonizó un romántico momento arrodillándose ante para confesarle sus sentimientos.

VER GALERÍA

"Fue un momento como el del Príncipe Encantador, como si el tiempo se detuviera. Y también, él era tan bueno", ha recordado, explicando que el músico fue a verla de camino antes de volar a Zimbabue para una acción solidaria. "Fue realmente como un lindo encuentro de una película… Todo fue en cámara lenta”", pese al sincero intento del artista, Priyanka no aceptó su propuesta.

VER GALERÍA

Aproximadamente un año después, volvieron a saltar chispas entre ellos cuando coincidieron en la Met Gala. El pequeño de los hermanos Jonas le pidió una cita pero ella se negó nuevamente. "Tenía miedo de que me rompieran el corazón", ha reconocido, desvelando cuál era el motivo de su negativa.

VER GALERÍA

Pero el amor siempre encuentra el camino y la bella intérprete no pudo resistirse mucho más y, finalmente, aceptó ir con él a ver La Bella y la Bestia en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Y así es como comenzó todo, "al día siguiente me pidió que fuera a un partido de los Dodgers, no distingo el béisbol del fútbol americano... pero estaba muy emocionada de ir y pasar tiempo a solas con él. Y sentí mariposas", ha confesado con una sonrisa.

La espera valió la pena y pronto esas citas daban paso a una bonita relación. Desde ese momento no han vuelto a separarse, Priyanka y Nick han vivido una historia de amor propia de un cuento de hadas. La actriz y el cantante solo llevaban dos meses juntos cuando se comprometieron, coincidiendo con el 36 cumpleaños de la intérprete india, y no llevaban ni un año como pareja cuando se dieron el "sí, quiero" en diciembre de 2018. Tres años después anunciaban la llegada de su hija, la pequeña Malti Marie nacía en enero de 2022 , a través de un vientre de alquiler, llenando de felicidad a sus padres.