Priyanka Chopra habla de la depresión que sufrió a causa de una cirugía facial que cambió sus rasgos: 'Pensé que mi carrera se iba a terminar'

Dos décadas han pasado desde que Priyanka Chopra atravesara uno de los momentos más difíciles de su vida. La intérprete india que deslumbró hace tres días en la Met Gala, a la que asistió de la mano de su marido Nick Jonas, sufrió depresión a raíz de una intervención quirúrgica a la que se sometió por recomendación de un especialista, que le aconsejó que se extirpara un pólipo nasal. Aquella operación no salió según lo esperado y su rostro se veía "completamente diferente", lo que supuso severas conscuencias en su carrera profesional y en su salud mental.

La protagonista de la serie Citadel, que se alzó con el primer puesto en el certamen de Miss Mundo en el año 2000, vio cómo su prometedora trayectoria frenaba en seco y de forma prematura tras someterse a aquella cirugía. Una operación que le generaba ciertas dudas en un inicio y a la que se sometió animada, además de por los médicos, por su difunto padre, Ashok, quien ejercía como médico y la acompañó durante todo el proceso. Tal y como ha confesado en una entrevista concedida al programa radiofónico The Howard Stern Show, "fue una etapa muy oscura de mi vida" en la que algunos la bautizaron con el despectivo apelativo 'Plastic Chopra' y tras la que fue diagnosticada de un cuadro "profundo" de depresión.

La actriz, que hoy tiene 40 años y una extensa carrera a sus espaldas, no pudo refugiarse durante aquel complicado episodio de su vida en su trabajo, pues perdió sus papeles en tres películas de las que fue desvinculada debido al cambio que había experimentado su rostro, en concreto, su nariz. "Pensé que mi carrera se iba a terminar antes de despegar", ha recordado la estrella de la gran pantalla, que ha formado parte del elenco de populares proyectos cinematográficos de la talla de Baywatch: Los vigilantes de la playa o Jake.

Según ha revelado Priyanka, aquel doloroso capítulo de su vida, del que también habla en su autobiografía Unfinished, le afectó hasta el punto de no querer salir de su casa, pues estaba inmersa en la más absoluta tristeza. Afortunadamente, su progenitor fue su más incondicional apoyo y le animó a volver a pasar por quirófano para solucionar lo sucedido: "Estaba aterrorizada, pero él me dijo 'estaré en la habitación contigo'. Me cogió de la mano y me ayudó a recuperar mi confianza", ha agregado la esposa del que fuera integrante de la boyband Jonas Brothers, con quien tuvo a su primogénita, la pequeña Malti Marie, el pasado año.

En su lucha por volver a tener la seguridad en sí misma de la que había gozado hasta la fecha, hubo otro hombre que ejerció un importante papel: el director y productor de cine de origen indio Anil Sharma. Fue él quien, "cuando la marea estaba en mi contra, dijo 'será una pequeña parte, pero dalo todo'. Y lo hice", ha puntualizado la actriz, que hoy suma 87 millones de admiradores en su perfil social. Por aquel entonces, le habían cambiado un papel en el que iba a ejercer como protagonista a un personaje secundario. Pero eso no frenó su pasión y, por fortuna, pudo salir adelante impulsada, en buena parte, por el cineasta, quien "fue muy amable" con ella.

