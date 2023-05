Te contamos cuándo se estrena la séptima temporada de 'Outlander', dónde podrás verla y qué nos va a deparar

¡La espera ha terminado! Los seguidores de Outlander ya pueden comenzar a descontar los días para reencontrarse de nuevo con una de las ficciones más esperadas de 2023. Con su final en el horizonte, ya sabemos la fecha de estreno y dónde podremos ver en España el regreso de Sam y Claire. Si bien sabíamos que el estreno de la séptima y penúltima temporada estaba prevista para el verano, llegará justo unos días antes: el 17 de junio. Ese será el momento el que todos los seguidores de este el drama romántico con tintes de fantasía se sienten frente al televisor para disfrutar de su serie en Movistar Plus+ cada viernes.

Eso sí, durante los meses estivales solo podremos ver la primera mitad de esta temporada ya que ha sido dividida en dos tandas. Para disfrutar de los ocho episodios restantes tendremos que esperar hasta 2024, pero áun sin fecha de estreno confirmada. Es la segunda vez que los responsables dividen la ficción en dos partes, no lo habían hecho desde la primera, pero la espera se hará más llevadera para sus fans sabiendo que será la temporada más larga de la historia de la serie con un total de 16 capítulos.

La exitosa producción, adaptación de las novelas de la saga escrita por Diana Gabaldon, ya ha confirmado que tendrá una octava temporada con la que pondrán el broche final tras varios años ofreciendo grandes dosis de aventuras, viajes en el tiempo y romances, reinventándose en más de una ocasión para seguir ampliando la relación entre los protagonistas, Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan), quienes en los capítulos de estreno van a hacer frente a una de sus etapas más complicadas.

Además de los dos protagonistas principales y del grupo de personajes secundarios habituales, que serán imprescindibles en la continuación de la historia, el reparto de esta nueva entrega lo completan Kristin Atherton, que dará vida a la hermana de Jamie; Graham McTavish (La casa del dragón) que será Dougal MacKenzie; o el recién llegado Charles Vandervaart (Jóvenes y brujas), que se meterá en la piel del hijo de Jamie con una edad más avanzada.

Aunque vamos a tratar de evitarlos en la medida de la posible, avisamos que, a partir de ahora, puede haber algún spoiler sobre el final de la sexta temporada, la cual acababa llena de misterios y problemas que se irán aclarando durante la séptima.

Claire es arrestada injustamente por un crimen que no ha cometido por Brown y sus hombres, va escoltada por Tom Christie, padre de Malva, que, pese a lo sucedido, parece querer protegerla. Su destino es la prisión de Wilmington, una pequeña ciudad sin ley donde la encarcelan a la espera de su sentencia. Mientras tanto, Jamie, tras ser salvado por Ian y el líder de los cherokee de un destino fatal, se prepara para encontrar el paradero de su esposa antes de que sea demasiado tarde y hacer justicia con quienes se la han vuelto a arrebatar

Desde ese momento son muchas las incógnitas que se plantean a las que hay que dar respuesta: ¿Llegarán a tiempo para salvar a Claire? ¿Quién es el verdadero asesino de Malva? ¿Lograrán salir con vida de esta nueva aventura? ¿Recibirá Richard Brown su merecido?

La temporada 7 se basará en el libro An Echo in the Bone (Un eco en el hueso) de Diana Gabaldon. La novela está ambientada en Estados Unidos, Londres, Canadá y Escocia. La obra tiene cuatro líneas argumentales principales: Jamie y Claire; Roger y Brianna (y familia); Lord John y William; y el joven Ian, todos con historias interconectadas en el nexo de la Revolución Americana, y todos ellos con armas de puntas afiladas, como ilustra la portada de libro con un abrojo, un arma militar antigua que los romanos usaban para disuadir a los elefantes y que la Patrulla de Caminos todavía usa para detener a los delincuentes que huyen en vehículos.

Diana Gabaldon ha escrito además parte del primer episodio de esta nueva entrega. En realidad, debería haber formado parte de un episodio de la sexta temporada, pero fue más corta debido a la pandemia y al embarazo de Caitriona Balfe, lo que ha hecho que este material fuera ubicado en la séptima entrega de la ficción.

Al mismo tiempo que se está desarrollando el final de Outlander, que conclurirá con su octava temporada, desde Starz ya se está trabajando en su precuela, Outlander: Blood of My Blood. Al frente de este proyecto paralelo se encuentra Matthew B. Roberts, showrunner de la ficción original, quien se está adentrando en la historia de amor entre Ellen MacKenzie y Brian Fraser, los padres de Jamie, sobre cuyo apasionante relato se sentarán las bases argumentales de la primera temporada de este spin-off.

¿Cuál será el argumento de esta séptima temporada?

La ficción nos sitúa en Carolina del Norte en el año 1777. A medida que la rebelión estadounidense crece en intensidad, el terrateniente Jamie Fraser y su esposa Claire, deben decidir de qué lado estará su familia. Una elección que no debería ser difícil puesto que la doctora nació en el siglo XX y ya ha visto el futuro en los libros de historia.

Pero las cosas nunca son sencillas en lo que respecta a los Fraser ya que, padre e hijo, se enfrentan sin ser conscientes de ello en el campo de batalla, y un viejo adversario avanza en el tiempo para amenazar a la próxima generación. Hasta ahora, el amor de Claire y Jamie ha sobrevivido a todos los peligros que la historia ha puesto en su camino, pero en el caos de la guerra, con familias amargamente divididas entre sí, ¿el futuro finalmente los alcanzará?

Entretanto, en la relativa seguridad del siglo XX, Brianna, hija de la enfermera y el soldado, y su marido, Roger MacKenzie, se han instalado en una casa escocesa con muchos siglos de historia. Allí, la joven encuentra unas cartas que revelan el amor de su madre por su padre y sus viajes en el tiempo. Conscientes de que su propio futuro depende de ello, Brianna y Roger se ven obligados a encontrar lo antes posible pistas sobre el destino de Claire.