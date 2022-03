Sophie Selkton y Richard Rankin detallan el nexo de los nuevos capítulos de 'Outlander' con el presente

Acaba de estrenarse la sexta temporada de Outlander tras dos años de larga espera, debido a las complicaciones derivadas de la crisis del Covid-19. Los viajeros del tiempo más populares de la pequeña pantalla vuelven para hacer las delicias de sus fans con sus continuas aventuras, pero, sobre todo, desventuras. Con motivo de este esperado estreno, y en exclusiva para la revista Hello!, dos de los protagonistas de la ficción, Sophie Selkton y Richard Rankin, que dan vida a Brianna y a Rogert respectivamente, hablan sobre algunas de las nuevas tramas a las que sus personajes tendrán que hacer frente en esta nueva entrega de la saga. Unas vivencias que se encuentran ligadas con la realidad de muchas parejas en la actualidad.

En el arranque de esta nueva temporada, Bree y Rogert han comenzado una nueva y tranquila vida en familia. "Después de todo lo que han pasado, esta será la temporada más pacífica para ellos, son las rocas en medio del caos que los rodea. Y la verdad es algo bastante agradable", comenzaba bromeando la propia Sophie Selkton. Sin embargo, no todo será de color de rosa, ya que uno de los ejes principales de estos nuevos capítulos girara en torno a la no maternidad de Bree y las múltiples complicaciones que, al igual que ella, muchas mujeres tienen que afrontar para poder quedarse embarazadas y cumplir su deseo de ser madres. "Es una situación muy real. Es como si tu cuerpo estuviera diseñado para algo en concreto, pero no lo puede realizar", declaraba la intérprete.

Una historia, que en palabras del propio actor protagonista, espera que sirva como reflejo para aquellas parejas que lo estén sufriendo en la vida real. "Sabemos que sigue siendo un tema tabú en la sociedad, pero esperamos que la serie pueda ayudar a quienes pasan por ello y que no tengan que quedarse sentados y sintiendo vergüenza", se confesaba el también protagonista de The Crimson Field.

Y es que esta no sería la primera vez que el fenómeno televisivo ayuda a alguien en la vida real, porque, a pesar de que su trama está ambientada en el siglo XVIII y en la fantasía imposible de los viajes en el tiempo, muchas situaciones son completamente factibles en la vida real y el día a día de los propios fans. "Una chica se acercó a mí para contarme que había vivido una situación muy similar a la de Brianna en la cuarta temporada [cuando sufrió abusos]. Me quedé sorprendida porque ella nunca se lo había dicho a nadie y la serie fue su manera de desahogarse. Es la magia de dar en el clavo, de saber lo que significa los personajes y crear un espectáculo para la gente", confesaba todavía impactada Sophie Selkton.

Por su parte el personaje de Robert también tendrá que hacer frente a sus propios, y muy divertidos, problemas cuando comienza un nuevo trabajo como pseudo-sacerdote, una de las historias que más anécdotas han generado en esta nueva temporada. "Fue divertido, pero también bastante ridículo de filmar, todo el mundo se estaba riendo, no es una situación donde nadie se pueda mantener serio", declaraba entre bromas Richard Rankin, ya que era algo totalmente inusual para su personaje.

Situaciones de risas y complicidad en el set, pero que no estarían dispuestos a vivir en la vida real, porque también han confesado que no es para ellos eso de los viajes en el tiempo y vivir en siglos pasados. "Posiblemente me llevaría un tanque del siglo XXI para prepararme para la revolución que está por venir y haría que sonarán los altavoces al ritmo de AC/DC, aunque por ello me tacharan de brujería", bromeaba la también protagonista de Black Bird.

Igualmente, y a pesar de no querer contar muchos más spoilers sobre los nuevos doce episodios que acaban de llegar, sí que han podido asegurar que estos están cargados de intriga y emociones fuertes. "Nunca sabes qué puedes esperar, estará cargado de flashbacks con un ritmo vertiginoso, que hacen que los episodios puedan funcionar por si solos", declaraban Sophie Selkton y Richard Rankin emocionados por el buen resultado final de su trabajo. Además, y para alegría de todos los espectadores, se ha confirmado que se acaba de firmar la renovación de una séptima temporada, que será una combinación entre las historias de los distintos libros en los que está basado la trama.

