Diana Gabaldon cuenta cómo fue su reacción al saber que Sam Heughan protagonizaría 'Outlander'

Diana Gabaldon, autora de las novelas en las que se basa Outlander, ha confesado cuál fue su reacción al saber que Sam Heughan sería el actor que encarnaría el papel protagonista de la serie. La creadora de la historia ha asegurado en Outcasts, un podcast no oficial de la ficción, que no estaba nada convencida de que el intérprete hiciera de Jamie Fraser porque era un total desconocido en ese momento y porque físicamente no le recordaba mucho a él. La escritora describe en su obra a Jamie como un caballero atractivo, alto, ojos azules, piel clara, de cabello rojo, algunas características que Sam no poseía. De hecho, a pesar de haber sido el primer personaje elegido por los productores, Maril Davis y Ronald D. Moore, que tenían claro que fuera este actor, y a los que hay que dar las gracias de que finalmente fuera el escogido, Diana mantuvo sus dudas durante buena parte del proceso de casting. "Bueno, ya sabes cómo es, es un camaleón total. Cambia con cada serie para cada personaje", dijeron los productores para convencer a la novelista.

La escritora además ha relatado que en un momento llegó a pensar que quizá esa diferencia entre el actor y Jamie Fraser estaba bien para que el resultado final fuera perfecto, pero reconoció que sus dudas la invadieron en varios momentos. "Esa fue mi primera reacción. Yo estaba como, '¿Estáis seguros?'", dijo en alusión a la primera vez que vio al intérprete. Sin embargo, en el momento que uno de los productores le enseñó cómo había sido el casting del actor británico, la creadora cambió de pensamiento y se dio cuenta de que Sam Heughan era lo que buscaba. "Maril y yo nos llevamos la mano al corazón mientras veíamos su audición. Ambas pensamos, 'dios mío, en realidad es él'", recordó Gabaldon. Pero no solo eso, tras ver la química que tuvo con Caitriona Balfe, la decisión acabó siendo definitiva.

Además, hace unos meses que Sam Heughan reveló en Good Morning America cuál fue su reacción hace ochos años al saber que finalmente había conseguido el papel, un momento muy emotivo que le pilló comprando en un supermercado de Londres. "Me llamó mi representante y entonces dejé caer la bolsa con comida y me puse a gritar a todo pulmón. Creo que probablemente también maldije mucho", dijo el actor, añadiendo que "como buen escocés" celebró la noticia con todos sus amigos durante un par de días.

A pesar de que los seguidores de la ficción terminaron la quinta temporada en mayo de 2020, no será hasta el próximo día 7 de marzo cuando se pueda disfrutar de los nuevos 12 episodios que se emitirán en Movistar+. Lo cierto es que como muchos otros rodajes, este retraso se ha debido a la difícil situación provocada por el coronavirus, pero en el caso de Outlander, sus grabaciones fueron retrasadas en reiteradas ocasiones. Tantas que además de la realización de pruebas a todo el equipo antes y durante el rodaje, la producción decidió dar un paso más allá creando su propio laboratorio privado anti-covid en Escocia, el lugar donde graban la mayoría de sus escenas.

