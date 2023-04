John Stamos cuenta por qué hizo que despidieran a las gemelas Olsen de 'Padres forzosos' cuando eran unos bebés

John Stamos ha hecho una confesión sobre el rodaje de Padres forzosos que ha sorprendido a todos sus fans. El actor, que a sus casi 60 años desafía el paso del tiempo con su hijo Billy, ha explicado que pidió a la dirección de la serie que echaran a las gemelas Olsen (las dos compartían el papel de Michelle Tanner) en el primer capítulo porque cuando estaban rodando una escena juntos ninguna de ellas paraba de llorar. "Estamos haciendo la escena. Joey y yo estamos cambiando al bebé, ¿no? Y Danny (Bob Saget) se va y dice: 'Vigilad a las niñas'", ha dicho en el podcast Good Guys. Ambos contestaron que estaba todo bajo control, pero al ir a cambiarlas de pañal las dos se pusieron a gritar. "Creo que la cogía por debajo de las axilas y Dave la sostenía por sus pequeños pies. La llevábamos a la cocina, la limpiábamos con manguera y la envolvíamos en papel", ha continuado diciendo.

La situación, que hizo que el intérprete quisiese irse del rodaje, empeoró porque las niñas no habían cumplido todavía ni un año y no paraban de intercambiarlas para hacer la escena eligiendo a la que menos llorase. "Querían estar en cualquier otro sitio menos allí y yo también. Tenían 11 meses, Dios las bendiga. Seguían cambiándolas. No podía lidiar con eso y dije 'esto no va a funcionar, muchachos'. Les grité, 'desháganse de ellas. No puedo trabajar así'", ha dicho John, que consiguió que prescindieran de Ashley y Mary-Kate.

Tras la marcha de las gemelas, la producción de la serie las reemplazó por otros dos pequeños que, según Stamos, "no eran guapos". "Trajeron a dos niños pelirrojos. Estoy seguro de que sus padres los amaban y pensaban que eran guapos, y no tenía nada que ver con que fueran pelirrojos… pero no eran nada guapos", ha dicho el actor, que después de ver el nuevo panorama pidió a la dirección que volvieran a traer a las gemelas. "Dije: '¡Traigan de vuelta a las Olsen! Estos niños son terribles'", ha dicho en el podcast entre risas, asegurando que si Ashley y Mary-Kate no lo sabían "ahora ya lo saben".

Mary-Kate y Ashley protagonizaron la exitosa comedia durante ocho temporadas, desde 1987 hasta 1995, pero se negaron a regresar a su personaje en el reinicio que preparó Netflix, Madres forzosas, que se desarrolló durante cinco nuevas temporadas entre 2016 y 2020. Después de convertirse en uno de los dúos más famosos de Hollywood, las gemelas Olsen finalmente se retiraron de la interpretación y siguieron una carrera en la industria de la moda.