John Stamos, a sus casi 60 años, desafía el paso del tiempo con su hijo Billy, de cuatro

Si de algo está orgulloso John Stamos es de su hijo Billy, que se ha convertido en un increíble mini-yo del artista con apenas cuatro años. El protagonista de Padres forzosos celebra las primeras veces del pequeño y en esta ocasión ha compartido la foto de su primer día de escuela. Un instante lleno de sentimientos encontrados para el intérprete, que no puede evitar sentir cierta nostalgia al ver cómo su hijo se va haciendo mayor. "Uno de nosotros está comenzando su primer día de clases. Y el otro está haciendo todo lo que está a su alcance para no llorar”, escribió el actor junto a una foto de padre e hijo vestidos a juego.

Stamos posa en la imagen con el pequeño que aparece con una leve sonrisa y detras de su padre con pantalones cortos color camel y una camisa blanca a juego con el actor, del que ha heredado su pelo que la mayoría de hombres a su edad solo pueden soñar. Aunque no lo parezca, el popular tío Jesse está a un paso de cumplir 60 años -soplará las velas en agosto del próximo año-, y se convirtió en padre por primera vez en abril de 2018 junto a su esposa, Caitlin McHugh Stamos. Previamente estuvo casado con la actriz Rebecca Romijn, con quien no tuvo descendencia en los siete años que duró su unión.

Desde que se convirtió en padre primerizo a los 54 años Stamos no puede evitar su dicha y publica con frecuencia eventos y momentos cotidianos con su familia, como el último que vivieron en su última visita a Disney California Adventure donde se rodearon de superhéroes. Precisamente el artista californiano se ha unido a la familia Marvel, poniendo la voz a Iron Man/Tony Stark en la segunda temporada de la serie animada Spidey and His Amazing Friends.

El protagonista de Full House, como así se llama la serie Padres forzosos en Estados Unidos, bromeaba con la idea de haber practicado cómo ser buen padre en televisión en la serie que le dio la fama. “A partir de ahora, la mejor parte de mí siempre será mi esposa y mi hijo. Bienvenido Billy Stamos", acompañado del hashtag "ya no soy solo tio" dijo el día de su nacimiento. Stamos dio vida al tío de las gemelas Olsen durante ocho temporadas y volvió a su papel en la secuela de Netflix Madres forzosas, que tuvo un total de cinco temporadas.

Hace apenas unos meses John Stamos se despedía con dolor de uno de las grandes estrellas de la serie, Bog Saget, que falleció a los 65 años. “Hoy será el más difícil de mi vida”, escribió Stamos tras enterarse de la pérdida de su amigo. El actoro llegó al funeral de la mano de su esposa, Caitlin McHugh y fue uno de los que cargó el féretro antes de dedicarle un emotivo tributo. "He pasado días negándome a dejarlo ir. Pero ahora estoy empezando a darme cuenta de que no tengo que hacerlo. No tengo que despedirme porque él nunca dejará mi corazón. Y continuaré hablando con él todos los días y haciéndole saber lo que significa para mí. Bob, nunca jamás tendré otro amigo como tú. Siempre serás mi mejor amigo. Ahora eres mi nuevo ángel guardián"