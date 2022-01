El emotivo tributo de John Stamos a Bob Saget en su funeral El actor sigue consternado tras la muerte de su amigo: "No estoy listo para aceptar que te has ido"

El repentino fallecimiento de Bob Saget el pasado 9 de enero ha causado una enorme conmoción en el mundo del espectáculo, pero sobre todo entre los que más le querían como su mujer Kelly Rizzo y a sus compañeros de reparto de Padres forzosos y su secuela Madres Forzosas. En el emotivo fueneral celebrado la semana pasada hemos podido ver a las hermanas Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen, Judd Apattow, John Mayer, Chris Rock, Jimmy Kimmel, Jeff Ross, Ted Sarandos, Candace Cameron Bure y, por supuesto, John Stamos, el inolvidable tío Jesse en la famosa sitcom y gran amigo fuera de la pantalla. Una semana más tarde de la despedida al actor han salido a la luz la emocionantes palabras que le ha dedicado.

VER GALERÍA

John Stamos y las gemelas Olsen, en shock por la muerte de Bob Saget, su compañero en 'Padres forzosos'

El mismo compartió el tributo que le dedicó a Bob Saget en Los Ángeles Times. En su despedida, el actor habla de las cualidades personales que caracterizaban a su amigo, así como del dolor que le ha producido su muerte: "Mi Bob. No estoy listo para aceptar que te has ido. No quiero decir adiós todavía", comenzaba. "Lo imagino allí, en la carretera, haciendo lo que ama con todo su corazón y humor. Se para sobre el escenario y la rompe. Otro show de dos horas para un grupo de las personas más afortunadas del planeta. Ríen tanto que se les salen las lágrimas. Y tan pronto recuperan el aliento, él toma su guitarra y los sorprende con un cierre musical. Les da un extra y luego otro y otro. Todo el mundo siempre quiere un poco más de Bob", relató Stamos.

VER GALERÍA

Se revelan las posibles causas de la repentina muerte de Bob Saget, protagonista de 'Padres Forzosos'

Algunos de sus párrafos más emotivos esconden la tristeza en la que está sumido John Stamos tras la pérdida de su querido amigo Bob Saget: "Cuando vi su última publicación en Instagram, pensé que se le veía demasiado vivo como para morir unas horas después. Pero supongo que eso está bien. Todos deberíamos querer ‘morir con vida’, no llenos de remordimientos y arrepentimientos, olvidados. No gustaría estar sobrecogidos por el privilegio de poder hacer aquello en lo que somos buenos. Bob se sentía joven, energético, agradecido, apreciado. Los aplausos y risas no tuvieron tiempo de apagarse antes de que Bob lo hiciera. Nunca se quedó sin pastel o de lo otro. Murió brillando y fiero", decía el texto. "Desearía que supiera cuánto lo amaba el mundo cuando estuvo aquí. Pasé muchas noches tratando de convencerlo de lo amado que realmente era (o tal vez fue al revés: él tratando de convencerme de lo amado que era). Pero fue solo fanfarronería de Bob. No hay forma de que Bob pudiera calcular que su muerte tendría este tipo de impacto. Este es el tipo de cobertura que te prueba que alguien realmente se conectó con la gente, y no solo por un momento, sino por generaciones", resaltaba el intérprete de Jesse Katsopolis en Padres forzosos.

La polémica vuelta a la tele de 'Padres forzosos'

En otras líneas, John Stamos explicaba cómo se había volcado la gente con él al morir Bob Saget: "Uno de los grandes honores de mi vida es estar ligado a él en este momento. Recibí miles de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas hablando de nuestra amistad de 35 años, diciéndome cuánto lamentaban mi pérdida. La gente incluso me ha enviado flores como si hubiera perdido a mi esposa o algo así. Ahora que lo pienso, cuando estábamos juntos, éramos como una pareja de ancianos casados: todo el tiempo discutiendo y sin sexo". En un discurso largo y sincero, el actor explicó cómo se sintió tras enterarse del fallecimiento: "Cuando supe la noticia de su muerte, me rompí. Estaba destrozado y me sentía inútil para ayudar a alguien más. Pero mi esposa solidaria me levantó, me metió en el auto y condujo hasta la casa de Bob y Kelly. Eso es lo que habría hecho él si fuera al revés. Me deslicé en el patio trasero, su último cigarrillo estaba en un cenicero junto al jacuzzi. Era un día de viento y templado. Miré hacia el cielo y dije: ‘Baby, por favor dame una señal desde allí'. Solía llamarlo ‘baby’ porque así es como guardó su nombre cuando le pedí su teléfono hace años. ‘Dime que estás bien. Dime que no me sienta mal’, dije al cielo. Esperé unos minutos. Nada. Pregunté de nuevo. Silencio", lamentaba John Stamos, añadiendo que más tarde sintió tranquilidad al "aceptar que está justo donde debe estar, en paz, libre, rodeado de los colibríes de las almas pasadas en reposo".

VER GALERÍA

"He pasado días negándome a dejarlo ir. Pero ahora estoy empezando a darme cuenta de que no tengo que hacerlo. No tengo que despedirme porque él nunca dejará mi corazón. Y continuaré hablando con él todos los días y haciéndole saber lo que significa para mí. Bob, nunca jamás tendré otro amigo como tú. Siempre serás mi mejor amigo. Ahora eres mi nuevo ángel guardián, un ángel guardián con una tremenda boca sucia, pero un corazón grandísimo y benévolo. Te amo, baby", finalizaba John Stamos su tributo a su querido amigo Bob Saget el día de su funeral.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.