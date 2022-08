'Outlander' volverá con una precuela de la que ya conocemos el tiene título y su argumento

Outlander ya tiene precuela, se titulará Blood of my blood (sangre de mi sangre) y se mantendrá dentro del universo literario creado por Diana Gabaldon y que fue llevado a la pantalla en 2014, cuando resultó ser un éxito absoluto consiguiendo extenderse a lo largo de seis temporadas y 75 capítulos. Se trata sin duda de una serie que ha dejado huella sumergiéndonos en una trama apasionada de romances, guerras y dilemas familiares. Será una década después cuando se estrene la precuela inspirada en esta, la fecha aún está en el aire pero se prevé que esté disponible en los primros meses de 2014 bajo la plataforma Starz, que en España puede verse a través de Rakuten y Prime Video.

El argumento de la serie predecesora gira en torno a la personaje de Claire Beauchamp, una joven enfermera interpretada por Caitriona Balfe a la que sin motivo aparente una extraña fuerza mágica le arrebata y le transporta desde el frente de guerra en la II Guerra Mundial, donde asistía a los heridos, hasta la escocia de 1743. El dilema de Claire es si podrá regresar a su época o si debe acostumbrarse y echar raíces en esa nueva vida, pues pese a estar casada en el siglo XX, se enamora en este viaje de un guerrero escocés, Jamie Fraser. Las primeras tres temporadas estuvieron basadas en las novelas de Gabaldon, Libélula en ámbar, Voyager, Tambores de otoño, y las demás fueron desarrolladas de forma inédita, aunque en todo momento la autora original estuvo detrás del desarrollo de las tramas y del ritmo de los acontecimientos.

Lo que hizo única a Outlander fue la intensidad con la que se contó el romance entre Claire y Jaime, y los problemas y peligros que atravesaron a través de la historia en un mundo sobre el que Claire siempre temió volver a ser arrebatada y sobre el que ella conocía más de lo que cualquier otro ser humano de la tierra, habiendo nacido alrededor de doscientos años después. En el caso de la precuela, Outlander: Blood of my Blood, no existe aún ninguna novela publicada con la nueva historia que descubriremos, pero se ha comentado en varios medios que probablemente Diana Gabaldon aprovechará para lanzar un nuevo volumen de narrativa cuando se estrene la serie, pues se sabe que la autora está íntimamente ligada al desarrollo de la spin-off.

Se sabe, sin embargo, que la acción de la nueva entrega no retornará al 1945 que dejó Claire en el primer capítulo, sino que irá tiempo atrás del nacimiento de Jaime Fraser (el guerrero amado de Claire en el siglo XVIII), los padres de Jamie serán los protagonistas de la precuela, Ellen y Brian. De ahí el título, “sangre de mi sangre”, pues viviremos como fue el romance que unió a los padres antes de que ocurran todos los sucesos que ya vimos en Outlander. Aún no se conoce el elenco de la precuela, pero es previsible que Caitriona Balfe y Sam Heughan no formen parte, pues sus personajes no habría nacido en el momento al que se remonta la acción, pero sí podremos ver a muchos personajes que vimos en la edad adulta y que ahora rejuvenecerán para vivir en una época temporal anterior.