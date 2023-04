Las imágenes de Jessica Bueno, radiante y feliz en su nueva etapa junto a Pablo Marqués

Esta Feria de Abril ha sido un antes y un después para Jessica Bueno, que llevaba varios años sin disfrutarla. La modelo, de 32 años, comenzaba la tradicional fiesta de su natal Sevilla el pasado lunes arropada por amigos y por Pablo Marqués, con quien posaba por primera vez enfundada en un espectacular traje rojo de flamenca y una sonrisa que traspasaba la pantalla. Aquella imagen, sumada a las instantáneas que ha publicado en las últimas horas y que le ha tomado el empresario, es el fiel reflejo del gran momento vital que atraviesa menos de medio año después de hacer oficial su ruptura con Jota Peleteiro.

Han pasado cinco meses desde que la maniquí sevillana y el exfutbolista gallego, que el próximo junio soplará las velas de su 32 cumpleaños enamorado de su actual pareja, Miriam Ruiz, anunciaran la decisión de poner el punto y final a su matrimonio. Una determinación que llegaba tras cerca de una década de amor, siete años como marido y mujer y con dos hijos en común, Jota Jr y Alejandro, de 7 y un 1 año respectivamente, y que fue muy sonada por las reflexiones que Jessica compartió después de que el que fuera jugador del Eibar asegurara que su divorcio se iba a formalizar de manera amistosa: "La verdad solo tiene un camino" o "todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable" fueron algunas de ellas.

Los posados de Jessica en esta Feria de Abril demuestran que aquella etapa tan complicada, tras la que se prometió quererse más, dedicarse más tiempo al autocuidado y se instaló en su nueva vivienda en Bilbao, quedó atrás. Aunque no ha sido un proceso fácil, enfocarse en el cuidado de los hijos que tiene en común con el deportista y también en su primogénito, Francisco, de 10 años, le ha ayudado mucho, del mismo modo que hacerlo en su faceta profesional. En estos meses Jessica ha dado un nuevo rumbo a su vida: ha regresado a las pasarelas y ha fundado su propia empresa de organicación, producción y diseño de eventos físicos y online a medida, Birya Studio. "Me ha costado afrontar esta etapa, pero me siento con fuerzas para empezar una nueva vida junto a mis hijos", confesó a ¡HOLA!.

Hace exactamente tres meses, el 26 de enero, volvía a desfilar. Lo hacía en la Semana Internacional de Moda Flamenca (SIMOF), que tuvo lugar en FIBES, el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad hispalense. En aquella ocasión deslumbró a los asistentes con su poderío, pero no ha sido la única vez que la hemos visto sobre las tablas desde el comienzo de su nuevo capítulo. La siguiente parada fue la Madrid Fashion Week. De la mano de la firma Lola Casademunt, pisó fuerte el suelo de la pasarela y se mostró exultante, un momento cargado de emociones al que puso el broche final con una gran noche que vivió junto a sus amigas Desireé Cordero y Marta López.

Pocas semanas después de aquello, trascendía su incipiente relación con Pablo Marqués, quien le ha devuelto la ilusión y la confianza en el amor. Desde entonces, han protagonizado románticos instantes, como el obsequio del cuadro que el exnovio de Lara Dibildos pintó a Jessica o su reciente escapada a Almería a inicios de abril. Ahora ella ha llevado al maniquí y artista, de 42 años, a su tierra, donde con toda seguridad, habrá aprovechado la coyuntura para presentarle a su entorno y a su círculo de toda la vida.

La sonrisa que ambos dibujan en su rostro es una prueba irrefutable del dulce momento que atraviesan, algo que no quieren esconder. De hecho, Pablo se ha animado a retratarlo a través del objetivo de su cámara, con la que ha capturado a Jessica luciendo un favorecedor vestido blanco de flamenca firmado por el diseñador Pablo Lanzarote en el que los bordados y los prominentes volantes son los indiscutibles protagonistas. "La Feria de Abril no se puede explicar, hay que vivirla. Qué alegría ha sido poder disfrutarla después de tantos años sin venir", ha señalado en su perfil social, en el que ha contado que se ha buscado "un fotógrafo muy especial", Pablo Marqués.

