Vania Millán revela si el bebé que espera es niño o niña

Vania Millán ya sabe si el bebé que espera junto a su marido Julián Bayón es niño o niña. Lo ha hecho a través un vídeo de su ecografía 5D, en el que podemos ver a una Vania emocionada tras conocer que dará a luz a una niña. “Mi niña, te veo y ya estoy esperando el momento de poder volver a verte otra vez…y sí, mi instinto no me falló, ibas a ser una niña. Papá y yo no podemos estar más felices” ha relatado la modelo en sus redes. A través de las instantáneas, Vania ha relatado cómo ha sido el momento en el que ha visto por primera vez la cara de su hija.

No han tardado en llegar las felicitaciones a su publicación.”Ahhh qué ilusión Vania!! Una niña preciosa!! Qué feliz por vosotros” le ha dcho Alexandra Pereira. También se ha pronunciado Ivonne Reyes: “Que bella mi Vania, muero de amor. Enhorabuena papis. Lluvia de Bendiciones”. Otras caras conocidas como Cristina Pedroche, Águeda López y Lidia Bedman han querido darle la enhorabuena a la modelo por la noticia.

Fue el pasado 9 de marzo cuando la miss anunció su embarazo a sus seguidores con una fotografía en la que posaba junto a su marido Julián Bayón, con la primera ecografía de su bebé. “Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría…He tenido que esperar el tiempo prudencial, pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos”, añadía en su publicación. No ha sido un camino fácil para la modelo, ya que llevaba casi una década intentando quedarse embarazada, ha pasado por muchos tratamientos de fertilidad y numerosas fecundaciones in vitro. También agradece a Julián: “ Y por supuesto no me olvido de mi amor, que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado”.

Vania ha contado que está teniendo un embarazo sin complicaciones. Además, a través de sus su publicaciones podemos ver a la modelo muy alegre y con mucha energía y actitud. Vania Millán sigue trabajando en la clínica de su marido, acudiendo a diferentes eventos y compromisos profesionales. Tan activa como siempre, en sus redes muestra cómo entrena junto a Julián.