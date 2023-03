Vania Millán cuenta cómo está viviendo los primeros meses de su embarazo Después de muchos años intentándolo, la modelo ha cumplido su sueño gracias a la fecundación in vitro y con el gran apoyo de su marido, Julián Bayón

¡Vania Millán y Julián Bayón van a ser papás! La modelo, de 45 años, por fin ha cumplido el sueño por el que llevaba años luchando. La Miss España 2002 nunca ha ocultado sus ganas de ser madre, sin embargo, se ha encontrado con diversos obstáculos para conseguirlo. Tras muchos intentos y esfuerzos, gracias a la fecundación in vitro, ha podido anunciar su deseado embarazo. Ha sido ella misma la encargada de compartir la feliz noticia, a través de su perfil social, el pasado 10 de marzo: "Por fin os puedo compartir mi gran alegría. He tenido que esperar el tiempo prudencial, pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos", ha publicado la almeriense junto a una ecografía del bebé. "Solo puedo estar feliz y agradecida, un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad, que está ahí conmigo, que está sucediendo", ha añadido. Un día después del anuncio, Vania ha contestado a las preguntas de la prensa en el portal de su casa. Ha contado cómo está viviendo este primer trimestre e incluso ha desvelado algún secreto... Dale al play y no te pierdas ningún detalle.

