Los Obama, fans incondicionales de Bruce Springsteen, viajarán a Barcelona para acudir al concierto de 'El Boss'

Durante la campaña electoral de Barack Obama en 2008, el expresidente conoció a Bruce Springsteen y desde entonces se hicieron inseparables. "El presidente es un tipo divertido y fácil de tratar. Hará todo lo posible para que te sientas cómodo a su lado, como lo hizo conmigo y para que tengas la confianza suficiente de sentarte frente a él a la mesa" declaraba el músico sobre el exmandatario.

- ¡Como quinceañeros! Barack y Michelle Obama celebran tres décadas juntos

- No existe el ‘matrimonio perfecto’: lo que Michelle Obama ha aprendido en su relación

Ahora, quince años después de aquel primer encuentro, Barack y Bruce no solo se admiran profesionalmente, sino que comparten una gran cantidad de valores y similitudes que les han unido aún más si cabe. "Honestidad, fidelidad, franqueza sobre quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos e ideas, un sentimiento en común sobre el ideal estadounidense y un amor perdurable por el país en el que nacimos" dijo Springsteen.

Confidentes, pero sobre todo amigos, Barack Obama viajará este viernes junto a su mujer, Michelle Obama, hasta Barcelona para asistir al concierto que Bruce dará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, según ha dado a conocer el diario El País, y que supone el pistoletazo de salida de su gira por Europa. Los Obama, que un principio no está previsto que se desplacen con sus dos hijas, Malia, de 24 años, y Sasha, de 21, se desplazarán hasta la Ciudad Condal con su propio equipo de seguridad, aunque, tal y como señala La Vanguardia, también contarán con el apoyo de los Mossos d'Esquadra.

El matrimonio se alojará en uno de los hoteles de cinco estrellas de la zona alta de la ciudad según han informado fuentes cercanas a El País, aunque no está previsto que extiendan su visita a lo largo de más días en España, aunque debido a que ya no es una persona con cargos públicos, la visita del expresidente está rodeada de un halo de misterio.

Pero los Obama no serán los únicos rostros conocidos que acudirán al concierto de "el Boss" pues el director Steven Spielberg, fan incondicional del cantante y gran simpatizante del exmandatario, también ha reservado su entrada, aunque seguro que serán muchos más los rostros conocidos que veremos coreando las canciones de Bruce, quien debido a la alta demanda de entradas anunció un segundo concierto, esta vez el 30 de abril, también en el Estadio Olímpico.

- Bruce Springsteen asiste emocionado al juramento de su hijo Sam como bombero

- Jessica Springsteen, la hija de ‘El Jefe’ triunfa en la hípica y el amor

El político y Springsteen publicaron en febrero de 2021 un podcast, a través de Spotify, en la que ambos personajes entablan una conversación que abarca desde temas políticos hasta la paternidad y el matrimonio. En el primer episodio, Obama y Springsteen hablan sobre su "improbable amistad" y de cómo los opuestos aparentemente se atraen. "Él es un hombre blanco de un pequeño pueblo de Jersey. Yo soy un hombre negro de raza mixta nacido en Hawái con una infancia que me llevó por todo el mundo. Él es un ícono del rock n' roll y yo soy abogado y político, no suena tan genial", dijo Obama.

El podcast que lleva por nombre 'Renegades: Born in the USA' (Rebeldes: Nacidos en EE.UU.) se convirtió en un auténtico bombazo no solo por la gran relevancia de los dos personajes, sino por su gran naturalidad a la forma de afrontar ciertos temas. Y tanto fue su éxito que las conversaciones acabaron convirtiéndose en un libro en el que se incluyen fotografías y diferentes recuerdos de los dos. Según su descripción en Amazon, el libro trata sobre "dos viejos amigos que comparten una conversación íntima y urgente sobre la vida, la música y su amor perdurable por Estados Unidos, con todos sus desafíos y contradicciones".