¡Como quinceañeros! Barack y Michelle Obama celebran tres décadas juntos

El amor es todo un regalo. Tan difícil es conseguirlo cómo mantenerlo. Sin embargo, hay parejas que parecen tener la clave para que, pase el tiempo que pase, seguir igual de enamorados que el primer día. Si no que se lo pregunten a Barack y Michelle Obama, que han celebrado su 30 aniversario de boda con una escapada a la playa en la que han protagonizado unas tiernas fotografías, e, incluso, se han divertido dibujando un corazón con sus nombres en la arena, como si de dos adolescentes en su primera cita se tratasen. "¡Feliz aniversario al hombre que amo! Estos últimos 30 años han sido una aventura y estoy agradecida de tenerte a mi lado. Toda una vida juntos. Te quiero", ha escrito la exprimera dama estadounidense en sus perfiles sociales.

Unas bonitas palabras que han sido correspondidas por parte del que fuese presidente de los Estados Unidos que alababa la suerte de tener una mujer tan increíble a su lado, a la vez que bromeaba sobre los pocos cambios que ha experimentado el aspecto físico de su esposa en estas tres décadas de relación "Michelle, después de 30 años no sé porque te ves exactamente igual y yo no. Lo que sé es que gané la lotería ese día y que no podría haber pedido una mejor compañera de vida. ¡Feliz aniversario, cariño!

En su libro de memorias, Mi historia, Michelle relata que conoció al político cuando tan solo tenía 25 años y se encontraba trabajando en el prestigioso bufete de Sidley & Austin, ubicado en Chicago. Ella daba sus primeros pasos en el mundo de la abogacía como asociada junior, mientras que Barack era el becario de la empresa. Si bien es cierto que tenían mucho en común, ambos eran afroamericanos, habían estudiado en la prestigiosa universidad de Harvard y se estaban abriendo paso en un "mundo de blancos" a base de trabajo y dedicación, su primer encuentro fue algo accidentado, puesto que el exmandatario acudió tarde a una de sus reuniones, una impuntualidad que hizo que Michelle, que tenía que ejercer de tutora de prácticas, se molestase.

Sin embargo, todas estas tensiones desaparecieron en una calurosa tarde de verano, cuando, al poner fin a la jornada laboral, ambos fueron juntos a tomar un helado, con una conversación animada acabaron dándose el primer beso de muchos, porque, desde entonces se han vuelto inseparables, tanto en los buenos como en los malos momentos. Juntos han formado una bonita familia y han dado la bienvenida a sus dos hijas: Malia (24) y Sasha (21), que, pese a volar de su hogar de manera independiente para forjar sus propios caminos, siguen muy unidas a sus progenitores.

De la misma manera, tras su salida de la Casa Blanca, ambos disfrutan de una vida mucho más tranquila y alejada de las obligaciones institucionales y del foco mediático y han comenzado otros proyectos empresariales en conjunto, como su productora audiovisual, Higher Ground Productions, con la que han creado Gofre+Monchi, una serie infantil que se emite en Netflix, y que educa a los más pequeños en los hábitos alimenticios saludables, un tema clave en un país como Estados Unidos en los que las cifras de obesidad infantil son cada vez más alarmantes.

