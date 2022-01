La excusa que Isabel II le dio a Barack Obama para retirarse de una cena de gala

Isabel II es amante de las costumbres y de la disciplina. Su apretada agenda hace que cada minuto esté controlado al milímetro e intenta aprovechar cada uno de ellos para descansar. Sus compromisos abarcan de la mañana a la noche y su avanzada edad hace que algunas citas le resulten algo cansadas y pida ausentarse antes de tiempo, aunque su invitado de honor sea el mismísimo presidente de los Estados Unidos. La soberana británica ofreció una cena de gala a Barack Obama y a su esposa, Michelle, en mayo de 2011, pero se excusó con el mandatario en un momento de la velada porque quería irse a dormir.

VER GALERÍA

Ha sido el exministro de Hacienda de Reino Unido, George Osborne, el que ha compartido la divertida anécdota. El matrimonio Obama participó del banquete de Estado celebrado en mayo de hace diez años en el Palacio de Buckingham, uno de los eventos principales de su gira británica de tres días que también incluyó un encuentro con los duques de Cambridge que entonces estaban recién casados. Tras varios compromisos por el día, el cénit de la visita de los Obama llegó con la velada, pero la reina, que entonces tenía 85 años, quería retirarse a descansar pero no quería incomodar a su invitado que estaba disfrutando de la cita así que eligió un emisario. “La Reina se me acercó y me dijo ¿Le dirás al presidente que es tarde y que quiero irme a la cama?, ha recordado Osborne, tal y como recoge Express. “Mire hacia Barack Obama que se estaba divirtiendo mucho tomando martinis y vodka con sus compañeros y yo solo estaba pensando: ¡Oh, Dios mio! Voy a ser la persona que tienen que decirle que se tiene que ir a casa”, rememoró el político.

VER GALERÍA

- Los Biden ya están en Reino Unido: recordamos los momentos más llamativos de las visitas de los Trump y los Obama

- Isabel II reaparece con muy buen aspecto tras sus últimos problemas de salud

Durante esa noche, Isabel II pronunció un conmovedor discurso en honor a su invitado y brindó por la “relación especial” del Reino Unido con los Estados Unidos. “Su visita a este país inevitablemente nos recuerda nuestra historia compartida, nuestro lenguaje común y nuestros fuertes vínculos intelectuales y culturales”.

VER GALERÍA

No es la primera vez que algunas reacciones de Isabel II causan asombro y algo de desconcierto. Sin ir más lejos, el pasado octubre, antes de que tuviera ser ingresada en el hospital, la Reina, de 95 años, haciendo gala de su agudo sentido del humor dejó claro que la edad es tan solo un número y que no condiciona para nada su vida. La revista The Oldie Magazine la premió como ‘Anciana del Año’, pero rechazó el reconocimiento porque consideraba que no cumplía con los criterios para aceptarlo porque “eres tan mayor como te sientes”. Los organizadores destacaron que quizá se trate de la excusa más educada de la Historia.

La reina de los récords

Haz click para ver “La reina de los récords”, un documental donde se analiza la figura de Isabel II de Inglaterra, la monarca que más tiempo ha reinado en Gran Bretaña, un icono, un símbolo, una figura histórica, soberana de todos los récords. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!