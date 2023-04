Lara Dibildos reaparece y agradece el apoyo de sus ex Álvaro Muñoz Escassi y Pablo Marqués

Un mes después del fallecimiento de Laura Valenzuela, Lara Dibildos ha reaparecido y se ha mostrado muy agradecida por el cariño y respeto con el que siempre se ha tratado a su madre. La actriz acudió a la XLVIII edición de los Premios Naranja y Limón, donde quisieron honrar la memoria de la presentadora fallecida y le otorgaron el premio Mandarina, un galardón a título póstumo que recibió muy emocionada su hija. "Es un orgullo tremendo, además yo sé que este premio a ella le hacía mucha ilusión", confiesa Lara, que revela que tanto su madre como su padre, el productor Jose Luis Dibildos, ya se llevaron el Premio Naranja en vida.

Apenas han transcurrido cinco semanas del fallecimiento de su madre, y aún rota por el dolor, Lara no ha podido evitar emocionarse al hablar de ella. "Esto es como una montaña rusa, te levantas y estás bien, luego lo importante es estar ocupado, trabajar muchísimo, es lo mejor que me puede pasar. Ahora me toca volver al teatro y lanzarme en algo nuevo que también tengo mucha ilusión. Mucho trabajo y concentración que ahora mismo es lo que mejor viene", señala a los micrófonos de Europa Press sobre lo duro que está siendo el duelo, ya que madre e hija estaban muy unidas e incluso vivían juntas.

En el funeral, celebrado el pasado 13 de abril en la parroquia de los Sagrados Corazones, de Madrid, estuvo arropada por el cariño de sus seres queridos, entre ellos Álvaro Muñoz Escassi, padre de su hijo Álvaro, así como por el modelo Pablo Marqués, con quien mantuvo una relación en el pasado y ahora es amiga. "Yo tuve una relación con él, no fue larguísima pero acabamos bien y no se sabía, pero de vez en cuando nos hemos visto. Hemos quedado, hemos hablado... Para mí fue una muestra de cariño muy grande", señala en referencia a que asistiera al funeral por su madre. "Es un encanto, sino no me llevaría tan bien, ya tenemos una edad que nominamos y expulsamos rápidamente. Él es una persona que merece la pena, no funcionó como pareja, pero como amigo sí". añade la intérprete. En cuanto al nuevo noviazgo del modelo con Jessica Bueno, Lara solo tuvo buenos deseos hacia él: "Yo le deseo lo mejor. Si él está bien y está feliz, se lo merece".

Álvaro Muñoz Escassi también ha sido un apoyo incondicional a lo largo de su vida y sobre todo en momentos tan díficiles comos los que está viviendo. "Bueno, Álvaro es diferente, es parte de mi familia, estuvo conmigo que yo se lo agradeceré siempre y él está feliz. Está en una relación estupenda, sana, de amor, de relax, con visiones de futuro y me alegro. Ahora solo falto yo, a ver si ya me llega", bromea. En cuanto a los rumores que comenzaron a circular acerca de una supuesta infidelidad por parte de María José Suárez, ella no se lo cree en absoluto. "No, de verdad que no me creo nada, si tú los vieras como los veo yo, es imposible", concluye Lara, que posó para las cámaras junto a Mariló Montero, otra de las periodistas galardonados, y Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, que recibió el Premio Limón en esta entrega de galardones concedidos por la peña periodística Primera Plana.