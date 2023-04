Laura Matamoros habla de su papel como madrina en la boda de Kiko y da nuevos detalles sobre el enlace

Loading the player...

Laura Matamoros ha acudido a los Premios Platino 2023 y ha desfilado por la alfombra roja con espectacular vestido de color verde. La influencer contaba hace unos días una noticia muy importante para ella: ¡va a ser la madrina de su padre! Va a llevar a Kiko Matamoros del brazo hasta el altar para darse el 'sí, quiero' con Marta López Álamo, el próximo día 2 de junio en Madrid. "No sé lo que durará pero es la boda de mi vida, la que siempre he deseado y que llega en el momento óptimo", declaró recientemente. Este sábado, tras fotografiarse en el photocall de los Platino, ha contestado a las preguntas de la prensa y ha confesado cómo se siente por el papel tan importante que tiene en la boda del colaborador de televisión. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

