Laura M. Flores revela el importante papel que tendrá en la boda de su padre, Kiko Matamoros

Ya falta poco para que Kiko Matamoros y Marta López celebren su boda. La pareja pronunciará el "sí, quiero" el próximo 2 de junio en Madrid y el tertuliano está muy emocionado: "Esta es mi tercera boda, pero no por eso es la menos importante. De hecho, es la que más. No sé lo que durará pero es la boda de mi vida, la que siempre he deseado y que llega en el momento óptimo", declaró recientemente. También su hija, Laura M. Flores, está muy feliz. La influencer tendrá un papel destacado en el enlace, tal y como ella misma ha revelado. Dale al play y no te lo pierdas.

