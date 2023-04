La felicitación de Fernando Verdasco a Ana Boyer en un día duro para el tenista

Ana Boyer cumple 34 años y lo está celebrando en Barcelona junto a Fernando Verdasco, que ha caído ante el joven Antonio Passaro (6-1 y 6-1) en el que puede haber sido su último partido en la tierra batida del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó (torneo que conquistó en 2010). A pesar de la derrota, el tenista ha dedicado a su mujer una bonita felicitación que ha compartido con sus seguidores: "Feliz cumpleaños a la mujer más increíble del mundo Ojalá la vida me regale pasar muchos más cumpleaños a tú lado. ¡Gracias por todo! Te amo".

Junto a la felicitación, Fernando ha puesto una fotografía en la que sale abrazando por la cintura a Ana, ambos muy sonrientes y vestidos a juego de blanco al lado de un frondoso árbol y una piscina. Y a las palabras del tenista, quien no ha querido tampoco dejar pasar la oportunidad de felicitar a la influencer ha sido su hermana Tamara Falcó, que ha subido un vídeo collage con varias instantáneas en las que aparecen juntas en diferentes momentos que han vivido en los últimos años, como en su boda o en algunos photocalls en los que han posado junto a su madre, Isabel Preysler. "Happy Birthday. Love you", ha escrito la que fuera ganadora de MasterChef Celebrity.

En este día tan especial para Ana, Fernando ha vivido un momento muy difícil en lo profesional. El italiano Passaro, de 22 años y 125 del mundo, no le ha dado ninguna opción y ha firmado un triunfo indiscutible en dos sets que tan solo han durado una hora y dos minutos de juego. Verdasco, actual 244 de la clasificación ATP, continúa sin levantar cabeza esta temporada y cuenta por derrotas los cinco partidos que ha disputado en el circuito. Además, el tenista madrileño todavía no ha confirmado que esta sea su última participación en el Godó, y ha emplazado a final de temporada su decisión de continuar o no en activo en el tenis. A pesar del revés deportivo, a última hora de la tarde ha compartido una imagen sonriente sobre la que escribió: "Preparado para el cumple de mi mujer".

Hace tan solo unos días que Fernando aprovechó la 70ª edición del Trofeo Conde de Godó para que su hijo Miguel, que está más que acostumbrado a caminar por la tierra batida, el césped y la pista dura, se hiciera una fotografía junto a uno de sus tenistas favoritos, Carlos Alcaraz. Subido en los brazos de su padre y con una sonrisa muy pícara, el pequeño posó con el número 2 del ranking ATP, quien vivió un momento muy feliz ante la cámara por con este fan tan pequeñito.