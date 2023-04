Barbie Ferrerira, protagonista de 'Euphoria', explica los motivos de su salida de la serie: 'Fue muy doloroso'

Desde su estreno en junio de 2019, Euphoria se ha convertido en una de las series con más éxito y más seguidores de HBO Max. Barbie Ferreira se alzó con la fama a nivel mundial gracias a su papel de Kat Hernandez, uno de los personajes más queridos de la ficción, una joven que lucha por descubrirse a sí misma y que logra romper con los esquemas preestablecidos. Sin embargo, en la segunda temporada la intérprete pasó de ser un personaje principal a salir en muy pocas escenas, un detalle que no pasó desapercibido para los fans. Meses después, era la propia actriz quien comunicaba con tristeza su salida de la serie en la tercera temporada.

"Tras cuatro años encarnando a Kat, el personaje más especial y enigmático, tengo que despedirme con los ojos llorosos. Espero que muchos de vosotros pudierais veros en ella como yo lo hice y que sintáis alegría al ver su viaje hacia el personaje que es hoy. Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero que pudierais sentirlo", explicaba Barbie. Desde ese momento, las especulaciones sobre los motivos reales por los que había abandonado la serie han sido incesantes y la mayoría apuntaban a que esta decisión se debería a una mala relación con Sam Levinson, director de Euphoria.

Ahora, la protagonista de Nope, de 26 años, ha querido sincerarse y explicar cuáles fueron las verdaderas causas por las que ha dejado el drama adolescente de HBO en la cima del éxito. "Cuando la gente me pregunta sobre la segunda temporada, por lo general, me dicen que fui una especie de víctima y siempre contesto: 'No, todo está bien, lo prometo. Es bueno'", comenzaba explicando en una reciente entrevista en el podcast Armchair Expert.

La actriz ha asegurado que al final se dejó "atrapar por este drama en el que nunca pedí estar y del que nunca he hablado", haciendo alusión a los rumores que afirmaban que su salida se debería a problemas con el director. Barbie ha confesado que no quería hablar sobre su salida, sin embargo, después de que el asunto haya cobrado "vida propia" quería dejar las cosas claras.

Barbie Ferreira ha explicado que "soy de las que piensa que si pasara algo, no hablaría de ello en público porque entonces le estaría dando aun más que hablar al tema". La artista ha aclarado que no salió de Euphoria por tener problemas con el creador de la ficción, sino que la decisión de alejarse fue tomada de manera consensuada por las dos partes ya que sentía que su papel no tenía más arco en la trama.

"Fue por decisión mutua. No creo que Kat tuviera un desarrollo de personaje más allá. Creo que había lugares a los que podría haber ido pero, simplemente, no creo que hubiera encajado en la serie. No sé si le iba a hacer justicia, y creo que ambas partes lo sabíamos", ha puntualizado.

"La segunda temporada fue una lucha por ambas partes, para Sam y para mí... para encontrar una buena continuación para Kat. Así que en realidad fue muy doloroso ver a los fans enfadarse", ha confesado. "No quiero ser solo la 'mejor amiga gorda' y creo que ellos tampoco querían eso", ha desvelado la actriz. De hecho, ha asegurado que incluso llegó a tener la sensación como "si me hubiera quedado un poco más de lo esperado. Para mí, en realidad fue bueno decir: 'Está bien, no tengo que preocuparme por esto y ninguno de los dos podemos preocuparnos por esto porque es agotado".

Barbie ha explicado que no acababa de entender la perspectiva del personaje por parte de su creador. "Sam (Levinson) escribe sobre cosas con las que se relaciona pero no creo que se relacione con Kat", ha relatado. Aunque no ha sido sencillo, cree haber tomado la decisión correcta después de no haber tenido la mejor experiencia en la segunda temporada. "Me gusta Kat, así que puedo seguir mi propio camino. Al principio, estaba como 'Dios mío, soy un fracaso, soy una perdedora' pero ahora puedo decir que realmente ha sido algo bueno", ha finalizado convencida.