Vania Millán, una embarazada sexy y con estilazo

Si hay una palabra que no deja de repetir Vania Millán esa es "agradecida". La modelo madrileña, de 45 años, ha recorrido un largo y duro camino, pero en unos meses cumplirá por fin su deseo de ser madre. Por eso, no puede sentirse más afortunada no solo por su embarazo sino también por todos los mensajes tan bonitos que ha recibido por parte amigos, compañeros y muchos seguidores. "Lo primero que quería hacer es dar las gracias por todas vuestras felicitaciones y palabras de cariño... En estos días os iré contestando. Estoy muy feliz y lo habéis multiplicado por 1.000", dijo en sus redes.

Tras anunciar la feliz noticia, la que fuera coronada como Miss España en 2002 ha continuado con su vida con total normalidad. Vania está radiante y ha protagonizado esta sesión de fotos en la que la vemos posando ante la cámara guapísima y presumiendo de estilazo. "¡¡Nueva semana!!! Para cogerla con energía, con alegría y con actitud #agradecida", ha escrito en sus redes sociales junto a estas imágenes.

"Amiga cañona", le ha dicho Ingrid Asensio, mujer del exfutbolista Fernando Sanz, mientras que Raquel Rodríguez le ha dado a 'me gusta'. Sus fans también le han mandado muchos piropos: "Impresionante", Estás espectacular", "Ideal", "Preciosa con esa pequeña barriguita"... "Siiii ¡ya se ve!", ha respondido Vania emocionada.

La mujer del doctor Julián Bayón está realmente estupenda y ya ha vuelto a hacer deporte. Así lo ha compartido mediante un vídeo con el que ha mostrado algunos de los ejercicios que realiza. "Después de los tres primeros meses que son los más delicados para el bebé he podido recuperar la rutina de entrenamiento. Evidentemente, cuando estás embarazada hay cosas que cambian. Hay ejercicios que implican al abdomen y no se hacen y se baja bastante la carga de manera que siempre el movimiento es controlado", explica Vania.

"Todo movimiento está controlado. Sabes que músculos activas y cuáles no, y sabes dónde apoyas la carga, incluido el llevar la respiración con el movimiento. Es importante hacerlo con concentración", asegura la modelo, que también realiza otros ejercicios que son más específicos para embarazadas. Para ello, cuenta con el asesoramiento su fisio Caroline Correia, de la clínica Fisiofit Mujer, "para suelo pélvico y evitar la diástasis abdominal".