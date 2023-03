Vania Millán, embarazada de 14 semanas, da pistas sobre el nombre de su bebé

Loading the player...

"Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría. He tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos (...) ahora día a día con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor". Con estas palabras anunció recientemente Vania Millán su noticia más feliz. La modelo y su marido, el doctor Julián Bayón, están esperando su primer hijo. Vania está exultante, pero no todo ha sido un camino de rosas. Durante la presentación de la colección de Silvia Fernández, ha hablado sobre el proceso lleno de incertidumbre que ha atravesado. Además, ha revelado que está embarazada de 14 semanas y ha dado algunas pistas sobre el nombre del bebé. Dale al play y no te lo pierdas.

