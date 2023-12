Vania Millán presume orgullosa de su bebé de 3 meses y opina tajante sobre la maternidad

Loading the player...

Vania Millán rebosa felicidad por los cuatro costados y no piensa ocultarlo. La modelo de 45 años se convertía en madre junto a su pareja, Julio Bayón, el pasado mes de septiembre, tras haberse sometido a un tratamiento de fecundación in vitro. Ahora la presentadora está disfrutando de los primeros meses de vida de la pequeña Vania, una etapa mágica y llena de primeras veces que está descubriendo junto a su marido. ¿Quieres conocer cómo está viviendo Vania Millán la maternidad?, ¿qué opina de este gran cambio vital que acaba de experimentar? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Primeras palabras de Vania Millán muy emocionada al abandonar el hospital con su hija en brazos

Vania Millán da a luz a su primera hija junto a Julián Bayón y eligen 'un nombre lleno de fuerza'