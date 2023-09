Vania Millán da a luz a su primera hija junto a Julián Bayón y eligen 'un nombre lleno de fuerza'

Ha soñado muchas veces con este momento durante los últimos nueve meses y por fin ha llegado. Vania Millán se ha convertido en madre por primera vez y ya tiene con ella a su recién nacida, para la que ha elegido su mismo nombre. Ha sido la propia Miss España 2002 quien ha anunciado la feliz noticia. "Bienvenida a nuestras vidas Vania Bayón Millán. Con esa fuerza que tiene tu nombre has venido a enamorarnos de una manera inmensa. Amor inmenso, no puedo definirlo más", ha dicho junto a una foto en la que aparece sentada en la cama del hospital al lado de su esposo, Julián Bayón, y con la recién nacida en brazos.

La modelo y empresaria ha contado que su primogénita llegó al mundo el sábado 16 de septiembre y que su marido "se ha desborado como acompañante y como padre". Del doctor ha destacado además el "inmenso amor que nos transmites". Vania está completamente volcada en su niña, pero también muy pendiente de todos los mensajes que están recibiendo y que ha querido agradecer. "Gracias por todas las felicitaciones que nos llegan, a nuestros amigos… Poco a poco iré contestando y devolviendo todo el cariño que nos enviáis", indica. Además, ha dedicado unas palabras al equipo médico que ha seguido su embarazo y al hospital Montepríncipe por su trato.

"Estamos inmensamente felices", ha dicho después de ocho años intentando cumplir su sueño de ser madre y ese deseo es ya una realidad. Ahora todos los obstáculos y los momentos de incertidumbre han quedado atrás y comienzan esta etapa como una familia de cuatro junto a la pequeña Vania y el hijo mayor del doctor, un atractivo adolescente que estaba deseando tener a su hermanita. La empresaria ha dado la bienvenida a una niña que llenará de alegría cada rincón de su hogar, en el que desde hace semanas los felices papás habían dejado todo listo para iniciar esta nueva y emocionante etapa que con tanta ilusión esperaban.

Durante el embarazo, Vania ha estado en todo momento muy activa y ha mantenido una rutina de ejercicio. Durante el primer trimestre optó por la cautela y no hizo esfuerzos, pero una vez pasado ese umbral ha retomado la actividad, siempre bajo consejo de profesionales. Se ha centrado en fortalecer el suelo pélvico, con movimientos lentos acompañados de la respiración y evitando el peso. Explicaba además que entrenar por la mañana le estaba ayudando a no tener dolor de cuerpo y a aliviar la retención de líquidos, los pies hinchados... "Me ayudo también con cremas para descongestionar y cómo no, al papá le pido masajes", contaba divertida.

Uno de los momentos más emotivos de la dulce espera se produjo a finales de agosto, cuando la modelo y abogada fue sorprendida por su entorno con una baby shower. Al volver de una sesión en el gimnasio y abrir la puerta de su casa la encontró llena de cupcakes con forma de biberón, globos rosas y muchos regalos. Además, en las mesas donde estaban colocados los dulces, todos en tonos rosas, pusieron marcos de fotos con imágenes tomadas a lo largo del embarazo, instantáneas para el recuerdo..

Su mejor regalo de aniversario

La feliz llegada de su niña se produce un año después de la boda de Vania y Julián. La pareja, que llevaba ya tres años compartiendo su día a día, contrajo matrimonio el 4 de junio de 2022. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de San José, de Madrid, y desde allí se trasladaron al Real Casino de Madrid, donde el chef Paco Roncero se encargó del menú que degustaron. En la celebración, los contrayentes estuvieron acompañados de casi 300 invitados, entre los que se encontraban rostros conocidos como Pilar Rubio, Carlos Sobera y Patricia Santamaría, Ivonne Reyes, Juan Peña y Sonia González, Elsa Anka, Jedet...

Loading the player...

Vania Millán sorprendida con una divertida 'baby shower' a pocas semanas de dar la bienvenida a su bebé