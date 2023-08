Vania Millán sorprendida con una divertida 'baby shower' a pocas semanas de dar la bienvenida a su bebé

Loading the player...

Vania Millán está viviendo una de las mejores épocas de su vida. No puede ser más feliz. La modelo, de 45 años, cuenta los días para tener en brazos a su primera hija junto al doctor Julián Bayón después de ocho años de lucha por ser madre. El próximo 15 de septiembre sale de cuentas y su pareja le ha querido preparar una preciosa sorpresa. Cuando la ex Miss España ha regresado a casa después del gimnasio, sus amigos y seres queridos la estaban esperando para festejar su baby shower. Una celebración en la que no ha faltado ningún detalle: cupcakes con forma de biberón, globos rosas, fotografías y muchos regalos. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

