El posado más familiar de Vania Millán, embarazadísima a los 45 años y junto al hijo adolescente de su marido

Vania Millán no puede ser más feliz. La modelo, de 45 años, en apenas unas semanas podrá tener en brazos a su bebé recién nacido. El próximo 15 de septiembre sale de cuentas y la futura mamá no deja de atesorar recuerdos y sensaciones de lo bonito que está siendo su embarazo. "La familia creciendo", dice junto a su posado más familiar junto a su marido. el médico estético Julián Bayón, y el hijo adolescente de él, nacido de una relación anterior.

La empresaria y ex Miss España después de ocho años sometiéndose a tratamientos de fertilidad pronto cumplirá su sueño de ser madre. Vania Millán y el doctor Julian Bayón, que pasaron por el altar en junio de 2022, serán padres de una niña, su primera hija en común, y la segunda para el médico después de tener a su hijo Julián, que ya es un atractivo adolescente como podemos apreciar en la foto y con el que Vania se lleva estupendamente y ha formado una familia muy feliz.

La modelo ha disfrutado de nueve meses de gestación sin sobresaltos, muy placenteros, sin molestias, antojos ni complicaciones y siguiendo una rutina de ejercicios. Ahora que la dulce espera está a punto de llegar a su fin, la que fuese Miss España 2002 sabe que nunca podrá olvidar estos nueves meses que tan bonitos y cortos se le han hecho. "Momentos para recordar, que rápido pasa todo", señalaba.

El pasado mes de marzo y después de una larga lucha para quedarse embarazada Vania contaba a sus seguidores la noticia que todos estaban deseando escuchar." Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría… he tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientoooos!!!"; señalaba junto a la imagen de una ecografía después de haber superado el primer trimestre de embarazo. "Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo!!!!...Solo puedo estar feliz y agradecida… un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad … que está ahí conmigo…que está sucediendo…", contaba emocionada.

Y por supuesto no se olvidaba de su amor "Julián Bayón, que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado". La pareja celebró el primer aniversario de boda el pasado mes de junio y el balance de su relación no puede ser más maravillosa , según contaba ella misma en ¡HOLA!. "Estos meses han sido muy bonitos. Desde que nos conocimos, nos propusimos montar una clínica juntos y sacarla adelante, casarnos, tener este hijo… Cuando ves todo lo que vas cumpliendo con mucho esfuerzo, porque hay mucho esfuerzo detrás, sientes orgullo y satisfacción".