Vania Millán, embarazada de su primer hijo, cuenta su experiencia con la fecundación in vitro

Vania Millán ha recorrido un largo camino para quedarse embarazada. La modelo, de 45 años, se ha sometido a varios tratamientos de fertilidad y se siente muy "afortunada" por haberlo conseguido, pues es consciente de las dificultades que implica un proceso como este, no solo por su propia experiencia sino por el testimonio de otras mujeres sobre lo que conlleva la búsqueda de un bebé cuando no se puede concebir de manera natural. "¡Cómo me gustaría ayudaros a todas y daros respuestas! Desde aquí os mando todo mi apoyo y admiración porque si con lo que he pasado yo creo que ya es difícil no me lo puedo imaginar con la de historias que algunas tenéis detrás", ha dicho.

La que fuera Miss España ha explicado a todos sus seguidores el motivo por el que ha cambiado de equipo médico. Antes estaba en manos de la doctora Juana Crespo, que tiene su clínica en Valencia, y ahora está en manos del doctor Juancho Velasco, que atiende en Madrid. "Juana Crespo fue maravillosa, fabulosa... me sentí muy bien tratada y de hecho descubrimos algunas cositas, pero decidí que fuera en Madrid porque en esta ocasión lo que buscaba, sobre todo, era llevar a cabo el tratamiento con más calma y serenidad. Tener que ir a Valencia, tener mi pareja que ir a Valencia sin un día predeterminado sino el día que tocaba tener que ir... a mí todo eso me suponía bastante más estrés", ha contado.

Tras varios intentos, Vania decidió someterse al tratamiento con otra mentalidad. "Me lo tomé con más tranquilidad. Vamos, si sale bien, bien y si no pues incluso llegué a plantear que había que aceptarlo y que era así y que hay mil medios, a día de hoy, hasta el último que es la adopción, para ser madre y que yo no me iba a negar a ninguno de esos. A mí al menos me ha ido bien en ese sentido", ha añadido.

La modelo ha enviado un mensaje de confianza a todas las mujeres que están en este proceso o que van a estarlo en algún momento. "Creo que tenemos grandes médicos y no es cuestión de elegir uno u otro. Son miles las circuntancias físicas, emocionales y mentales que nos afectan a la hora de quedarnos embarazadas porque la vida es un milagro, no es tan fácil y no todo el peso creo que está en manos del profesional", ha asegurado. Al mismo tiempo, ha destacado la importancia de los biólogos que trabajan en reproducción asistidad. "Están ahí detrás, tratando este material, estos óvulos, la fecundación, los estudios que hacen... es una parte muy importante que a veces obviamos".

Vania va a ser madre con su marido, el doctor Julián Bayón. Se conocieron en 2018 y dos años después anunciaron su compromiso, sin embargo, debido a la pandemia, no pronunciaron el 'sí, quiero' hasta el 5 de junio de 2022 en una romántica ceremonia que tuvo lugar en el centro de Madrid. Ahora se enfrentar a la mayor aventura de sus vidas: la llegada de su primer hijo.

Así fue la boda de Vania Millán