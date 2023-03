Vania Millán muestra emocionada sus primeras curvas premamá

Por fin hemos visto a Vania Millán mostrando su 'minibarriga', como ella la llama cariñosamente. La modelo, de 45 años, ha presumido de sus primeras curvas premamá ante los flashes y lo ha hecho así de espectacular. Acompañada de su marido, Julián Bayón, la que fuera coronada como Miss España en 2002 confesó que está teniendo muy buen embarazo y que está feliz de ver cómo está cambiando su cuerpo poco a poco. "Por gustar, niña, pero estoy en punto en el que me da igual. Que vaya bien, que esté sano y que esté todo perfecto", dijo emocionada.

El doctor Bayón también está muy emocionado y aseguró que estaban "muy felices y contentos, empezando a lucir barriguita, que ya era hora". En declaraciones a Europa Press, Vania contó que no tiene síntomas ni antojos... "Me doy cuenta de que estoy embarazada porque veo ecografías, pero no tengo nada. Los primeros meses un poco más cansada y un poco más de rechazo a la comida, pero la verdad que muy bien", declaró.

La modelo posó ante las cámaras con un llamativo diseño azul de rayas repleto de lentejuelas de la firma española Koahari que combinó con unos taconazos negros, cartera de mano y joyas de Customima. Además, llevaba la melena hacia un lado con ondas estilo Hollywood y un maquillaje a juego con los tonos de su vestido.

Vania estaba radiante, pero el futuro papá igual o más. "Sí, un sueño. Estamos muy ilusionados y con ganas de que pasen ya estos meses para tener al bebé", dijo emocionado ante la atenta mirada de su mujer, que contó la alegría con la que sus familias han recibido la noticia. "Sabiendo toda la historia, lo está celebrando mucho", afirmó haciendo referencia a lo que le ha costado quedarse embarazada.

Además, recordó que: "De todas mis amigas, yo soy la que quedaba por tener niños". Ante la pregunta de si su gran amiga Pilar Rubio sería la elegida para ser la madrina de su bebé, Vania dijo entre risas: "Pues sí, ¿por qué no? Tengo muchas amigas, ¡se me van a pelear!".

Vania está viviendo esta etapa con mucha ilusión, ya que por fin va a cumplir su sueño de ser madre. La modelo llevaba años luchando y el pasado 9 de marzo compartió la noticia con todos sus seguidores. "He tenido que esperar el tiempo prudencial ¡pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos! Solo puedo estar feliz y agradecida. Un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad, que está ahí conmigo, que está sucediendo... Mi amor @dr.julianbayon que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado. Y ahora, día a día con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor", escribió en sus redes.