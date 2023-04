Tras su ruptura con Achraf Hakimi, Hiba Abouk se refugia en Pelayo Díaz y otros amigos en Madrid

Tras hacer oficial su separación de Achraf Hakimi, poco a poco, Hiba Abouk va recuperando la sonrisa. La actriz de 36 años ha disfrutado de una escapada a Madrid donde se ha reunido con algunos de sus amigos. "La buena comida sabe mejor rodeada de buenos amigos", ha escrito la intérprete junto a un carrete de fotografías en las que aparece muy guapa y feliz junto al estilista Pelayo Díaz y al periodista Juan Cebrián.

Una velada en la que los amigos han compartido risas y confidencias mientras degustaban los manjares culinarios del restaurante Bugao del chef Hugo Ruiz. Un local situado en pleno corazón de la capital de España que cuenta con una carta especializada en productos del mar y que en los últimos años ha logrado un distintivo rojo en la guía Michelin y un SOL en la guía REPSOL.

Una cita a tres muy divertida en la que Hiba ha optado por un look muy atrevido y favorecedor compuesto por un vestido negro ceñido con una gran apertura en el escote y en la zona abdominal y manga larga. Un estilismo que ha complementado con unos pendientes de aro dorados, maquillaje natural y un peinado efecto mojado.

Otro de los grandes refugios de la actriz en este momento tan delicado son sus dos hijos: Amín (3) y Naím (1), nacidos de su matrimonio con el futbolista del PSG. Precisamente, en una reciente entrevista con la revista InStyle, la protagonista de El Príncipe expresaba su deseo de instalarse con los pequeños en nuestro país, puesto que extraña el buen clima y a sus seres queridos. "Los parisinos son algo tristes, como el tiempo que hace allí. Echo de menos Madrid y creo que volveré pronto".

De la misma manera, el proyecto cinematográfico que tiene en marcha la llena de ilusión. Después de un tiempo apartada del mundo de la interpretación para volcarse por completo en la crianza de sus niños, la artista volverá a la gran pantalla con el thriller Ferris Wheel (La rueda de la fortuna), que ha comenzado a rodarse esta primavera en Francia, tal y como explicó en exclusiva para ¡HOLA! durante la fiesta del 75º aniversario de Bulgari.

Amargo punto y final a una historia de amor de tres años

Fue el pasado 27 de marzo cuando Hiba Abuok emitió un comunicado en el que confirmaba que su relación con el deportista había terminado. Igualmente, en esta carta declaraba que la separación había tenido lugar antes de la imputación del defensa por agresión sexual. "La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena".

Unas palabras con las que la artista también reflejaba su decepción y tristeza, tanto porque sus planes de vida junto al futbolista no hayan seguido adelante como por las recientes polémicas que han rodeado al que fuese su marido. "Quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock.